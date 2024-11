El otro "Quijote". El texto de Avellaneda y su interpretación (Paris Sorbonne)

Journée d’étude internationale

EL OTRO QUIJOTE

El texto de Avellaneda y su interpretación

David Alvarez Roblin (org.), CLEA (LEMH)

Contact : david.alvarez@hotmail.fr

14 décembre 2024

Sorbonne, Salle des Actes

17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

9h-18h

El Quijote de Avellaneda (Tarragona, 1614) ha despertado un renovado interés a lo largo de los últimos veinticinco años. Sin embargo, muchas propuestas interpretativas siguen estrechamente vinculadas a la identidad misteriosa de su autor. Dejando de lado dicho enigma, esta jornada internacional quisiera volver al texto y a su interpretación. Sin descartar ningún método, la reflexión se centrará en el otro Quijote en cuanto obra literaria dotada de una coherencia propia. Para prolongar la ficción cervantina, Avellaneda dialoga con otros textos y géneros, hace que hablen los personajes de forma singular, explora nuevos espacios novelescos y asume, en definitiva, otro paradigma narrativo. Este encuentro pretende contribuir a una mejor comprensión del proyecto de escritura del continuador, atendiendo a la complejidad de su obra, sin dejar de analizar los gestos creadores y las tensiones que se manifiestan en ella.

Le Don Quichotte d’Avellaneda (Tarragone, 1614) a suscité un regain d’intérêt au cours des vingt-cinq dernières années. Cependant, beaucoup de lectures de l’œuvre restent étroitement liées à l’identité mystérieuse de son auteur. Laissant de côté cette énigme, cette journée internationale souhaiterait revenir au texte et à son interprétation. Sans écarter aucune méthode, l’autre Don Quichotte sera envisagé en tant qu’œuvre littéraire douée d’une cohérence propre. Pour prolonger la fiction cervantine, Avellaneda dialogue avec d’autres textes et d’autres genres, fait parler les personnages de manière singulière, explore des espaces romanesques nouveaux, et assume, en définitive, un autre paradigme narratif. Cette rencontre internationale voudrait contribuer à une meilleure intelligence du projet d’écriture du continuateur, en prêtant attention à la complexité de l’œuvre, sans omettre d’analyser les gestes créateurs et les tensions qui s’y manifestent.

Intervenantes et intervenants

James Iffland (Boston University)

Clea Gerber (Universidad Nacional de General Sarmiento)

Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel)

Guiomar Hautcoeur (Université Paris Cité)

Philippe Meunier (Université Lumière Lyon 2)

Jéromine François (Université de Namur)

David Alvarez Roblin (Sorbonne Université)

Réservation obligatoire d'ici le 7 décembre au plus tard : david.alvarez@hotmail.fr ; une carte d'identité sera demandée à l'entrée.