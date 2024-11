Clémentine Beauvais, Comment jouir de la lecture ?

Qu’est-ce que le plaisir de lire ? Quels sont les discours (contraires) qui sous-tendent notre approche de la lecture ? Comment notre vision changeante de la sexualité (oui, oui) pourrait bien influencer notre façon d’analyser notre plaisir de lire ? Existe-t-il « un bon plaisir » ? Qu’est-ce que notre ressenti dit de nous, du monde dans lequel nous vivons ? En quoi nos choix sont-ils politiques ?

Publié dans la collection Alt, ce bref essai de Clémentine Beauvais interroge, questionne, propose, guide, claque.

Clémentine Beauvais est autrice, traductrice et enseignante-chercheuse. Elle a écrit, entre autres, Les Petites reines, Songe à la douceur et l'essai sur la littérature jeunesse Ecrire comme une abeille. Elle est également la marraine des Petits Champions de la Lecture et chronique ses lectures sur MBluteau@lamartiniere.fr">@clementinebleue

—

On peut lire sur Actualitte.com un billet sur cet ouvrage…