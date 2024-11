Justice et BD

La Justice mise en cases et en bulles

Appel à communications

Poitiers, les 5, 6, 7 février 2026)

Le 9e art, jadis faiblement légitimé, est devenu aujourd’hui un moyen d’expression très important au point que certains de ses personnages sont perçus comme des icones de la mémoire collective. Plus de 5 500 albums différents sont publiés chaque année en France, donnant à ce secteur d’édition un dynamisme presque inégalé. Tous les styles et les approches s’y retrouvent et les autrices et auteurs (coloristes, scénaristes, dessinateurs) font certes appel à leur créativité et à leur documentation mais sont aussi les réceptacles des courants et influences qui traversent la société tout entière. La rétrospective « La BD à tous les étages » accueillie au Centre Pompidou en 2024 constitue une véritable célébration de la bande dessinée et témoigne de la maîtrise de l’art séquentiel, de l’immersion dans des récits graphiques et de la mise en pratique des grandes questions sociétales contemporaines. Le Collège de France a accueilli Benoît Peeters comme Professeur en 2023-2024. Il a restitué l’histoire du 9e art et a retracé la marche vers sa reconnaissance contemporaine ; dans une de ses leçons, il ajoute : « Pour ce qui est de l’université, la bande dessinée a longtemps été un parent pauvre, mais cela commence à bouger ». En effet, la bande dessinée est aujourd’hui enseignée dans des masters, voire des doctorats ?

La bande dessinée du réel ou du reportage peut mettre en scène des procès qui ont constitué un tournant à la fois culturel et sociétal à l’instar du procès Bobigny dont la scénariste avait déjà publié L’Abolition après avoir échangé à plusieurs reprises avec Robert Badinter. D’autres bandes dessinées, un peu à la manière de Jules Moinaux, célèbre rédacteur de La Gazette des tribunauxau XIXe siècle, cultivent la veine comique, mêlant burlesque et ironie. Dans un autre registre, des bandes dessinées plus fictionnelles sont tout autant importantes car elles donnent aux lectrices et lecteurs, en quelques planches et parfois en quelques cases, non seulement des éléments sur le fonctionnement de la justice, le rôle de chacun, la disposition d’une salle d’audience, mais aussi sur l’apparition de nouvelles préoccupations en phase avec l’époque, à l’instar des violences conjugales et de leur traitement judiciaire.

Pour saisir les perceptions de l’institution judiciaire par plusieurs générations, la bande dessinée s’avère, au même titre que le cinéma, la littérature voire les enquêtes d’opinion, un media essentiel. Dans son cours et dans ses écrits, Benoît Peeters, l’un des artisans de la série Les Cités obscures, devenue patrimoniale, affirme que les bandes dessinées peuvent être lues et analysées de toutes les manières, de la plus naïve à la plus sophistiquée. Les cours donnés en 1975 par Paul Ricoeur à l’université de Chicago avait pour thème l’imagination et le philosophe d’écrire qu’il faut prendre au sérieux à la fois l’imagination reproductrice et l’imagination productrice. Nul doute qu’une part importante de la bande dessinée peut répondre à ce programme. Les récits graphiques se sont multipliés, tout en se réinventant, et occupent désormais de nouveaux terrains dont celui de la justice.

De nombreuses entrées s’avèrent possible, mais il est plus réaliste de n’en retenir que quelques-unes :

- La justice et ses modalités à travers le temps. Les bandes dessinées dites historiques évoquent aussi bien l’Inquisition que les procès pendant la Terreur, voire même Le procès de Gilles de Rais(Néjib et Jean Pleyers) . La vengeance, le recours à la justice officielle, d’autres modes de règlements des conflits comme le duel sont présentés au lectorat.

- Il s’agit-il de se demander quelle place occupe les procès criminels ? Qu’en est-il du rituel pénal lui-même ? La justice civile fait-elle l’objet de récits graphiques ? Quelles affaires célèbres sont mises en scènes ; de L’affaire Papon dessinée en 1998 aux Damnés de Nanterre présentée par Chantal Montelier en 2005.

- Les autrices et les auteurs de bande dessinées qui sont-ils ? Des dessinateurs et scénaristes venant d’horizons différents, notamment des avocats mais aussi des historiennes et des historiens, sans oublier bien sûr des scénaristes et dessinateurs reconnus à l’instar de Christophe Chabouté pour son Henri Désiré Landru ou Rodolphe et Jeanne Puchol pour leur album consacré au docteur Petiot.

- Les acteurs de la justice : les magistrats du siège, le parquet, les avocats et avocates à l’instar de Gisèle Halimi, mais aussi les accusés comme dans L’affaire Dominici (Pascal Bresson et René Follet) ou Seznec-Malheur à vous, jurés (Pascal Bresso, Éric Le Berre et Guy Michel) ; et le public des cours d’assises, sans oublier les dessinateurs de presse, se retrouvent dans les récits graphiques qu’il convient de recenser et d’analyser.

- Les manières dont la justice est représentée. Est-elle décrite comme menaçante, protectrice, partiale, proche ou lointaine, lente… Quelles émotions les albums privilégient-ils ?

- Les lieux de justice : de quelles façons sont-ils décrits à toutes les époques ? Les Palais de justice, ces temples de Thémis font-ils l’objet d’une représentation graphique ?

- La punition. Le célèbre livre de Michel Foucault publié en 1975 évoque le passage de « l’éclat des supplices », c’est-à-dire de la Justice d’Ancien Régime à la prison. Dans les albums quelle place le châtiment -ou la sanction- occupe-t-il ? De quelles manières sont restituées les exécutions, les colonies agricoles et pénitentiaires, les prisons centrales, les bagnes…

Colloque organisé par Frédéric Chauvaud, coordinateur scientifique du 3RBD et Didier Veillon, directeur de l’Institut d'Histoire du Droit, tous les deux professeurs à l’Université de Poitiers, avec le soutien du 3RBD, du Criham, de l’IHD, de la MSHS de Poitiers, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Association française pour l’Histoire de la Justice, de Criminocorpus…

Comité scientifique :

Nicolas Derasse (Lille, Centre d’Histoire Judiciaire), Jean-Paul Jean (Paris, Cour de cassation), Laurence Leturmy (Poitiers, ISCrim’), Jean-Philippe Martin (Angoulême, CIBDI), Michel Porret (Genève, Damoclès), Myriam Tsikounas (Paris, Isor), Sophie Victorien (Paris-Criminocorpus Lab).



Les organisateurs prennent en charge les repas, les nuitées, les inscriptions au colloque et la publication des actes sous la forme d’un véritable livre.

Les propositions de communication (2000 signes maximum) avec une courte notice bio/biblio (500/1000 signes) sont attendues pour le 21 mars 2025 et sont à faire parvenir aux adresses suivantes :

- frederic.chauvaud@univ-poitiers.fr

- didier.veillon@univ-poitiers.fr

- arianna.bocca.pignoni@univ-poitiers.fr