Émotions et environnement dans les littératures contemporaines de langue française (revue Dialogues francophones, n° 29/2025)

Appel à contributions pour le numéro 29/2025 de la revue Dialogues francophones :

« Émotions et environnement dans les littératures contemporaines de langue française »

En 2012, The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology consacre un chapitre entier aux émotions et à l’environnement, problématisant entre autres les catégories d’émotions ressenties en relation avec les décisions et les comportements influençant le rapport entre l’être humain et son habitat [1]. Plus récemment, le projet de la chercheuse finlandaise Henna Laininen « Climate Change in Me », visant à mettre l’écriture créative au service de la pensée sur l’environnement, accorde une place centrale à ce qu’elle appelle « les émotions environnementales » (environmental emotions) [2]. Ces dernières y sont définies comme « des émotions liées aux questions environnementales, à l’activisme environnemental et à la nature » [3, notre traduction] ; elles peuvent être suscitées par des changements écologiques (déforestation, désertification, fonte des glaces, acidification des océans, perte de la biodiversité, sécheresse et incendies, élévation du niveau de la mer et des zones côtières, etc.), ou par des expériences intimes ou valorisantes en relation avec la nature (promenade ou randonnée dans la forêt, activités de plein air, expérience du caractère protecteur des éléments de la nature devenue refuge, actualisation d’un imaginaire propice à la rêverie, etc.).

Ces questions font l’objet d’un intérêt croissant dans les études littéraires, les émotions se trouvant au cœur du débat contemporain sur le changement et le déséquilibre écologique. Elles se manifestent autant sous une forme dysphorique, comme l’éco-anxiété, que sous un angle lumineux, à travers, par exemple, la revalorisation des espaces naturels ou la promotion de l’affection et du care [4] pour la planète. Les deux tendances convergent entre autres dans la pensée de la philosophe contemporaine Corine Pelluchon, pour qui la solution à la crise écologique que nous sommes en train de traverser consiste en la transformation de la charité et de la considération en méthodes qui nourrissent notre responsabilité politico-éthico-écologique et nous amènent à prendre soin du monde [5].

À la lumière de ces observations, ce numéro de la revue Dialogues francophones est consacré aux représentations littéraires des émotions environnementales dans les littératures contemporaines de langue française. Il explorera aussi bien les outils narratologiques, esthétiques et stylistiques de la mise en scène des émotions liées à l’environnement, que la vie affective des personnages à travers le prisme des questions politiques, culturelles et climatiques animant les débats contemporains sur l’écologie.

Les propositions de contribution peuvent porter sur l’un ou plusieurs des thèmes suivants (liste non exhaustive) :

- les émotions liées à l’illustration littéraire de l’activisme climatique ;

- les émotions et l’(in)justice affective accompagnant la mise en scène de l’éco-racisme ;

- les émotions et l’environnement dans les visions du monde non occidentales, par exemple dans les littératures autochtones du Québec et leur illustration de l’agentivité de l’environnement ;

- les émotions suscitées par la nature, les éléments naturels, les formations géographiques et la (re)découverte du terroir ;

- les émotions en lien avec la pétro-masculinité et les combustibles fossiles ;

- les émotions accompagnant le déni du changement climatique ;

- les émotions décorporalisées ou ressenties par des acteurs non animés ;

- les émotions des animaux non humains ;

- le rôle des émotions environnementales dans la construction de l’intrigue et des personnages, et les dimensions stylistiques et esthétiques de l’expression littéraire de ces émotions ;

- les relations entre les émotions et la pensée sur l’environnement, etc.

Modalités de soumission d’une proposition :

Les propositions de communication ne devront pas dépasser 300 mots et seront accompagnées d’une notice bio-bibliographique d’au plus 200 mots. Elles seront envoyées par courriel au format Word à ileana.eiben@e-uvt.ro et à diana.mistreanu21@gmail.com avant le 10 mars 2025.

Calendrier de publication :

Date limite pour l’envoi des propositions d’article : le 10 mars 2025 ;

Notification d’acceptation : le 20 mars 2025 ;

Remise de l’article final : le 30 mai 2025 ;

Évaluation en double aveugle par des experts externes : du 30 mai au 30 juillet 2025 ;

Envoi des évaluations aux contributrices/contributeurs : le 30 juillet 2025 ;

Remise de l’article final : le 30 septembre 2025 ;

Publication du numéro : fin 2025.

Ouvrages cités :

[1] Kals, Elisabeth et Markus Müller. « Emotions and Environment », in Susan D. Clayton (éd.), The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 128-147.

[2] Laininen, Henna. « Climate Change in Me », 2022, en ligne : https://www.climatechangeinme.fi/?page_id=23&lang=en, consulté le 14.11.2024.

[3] Laininen, Henna. « Environmental Emotions », in « Climate Change in Me », 2022, https://www.climatechangeinme.fi/?page_id=38&lang=en, consulté le 14.11.2024.

[4] Laugier, Sandra. « Care et perception », in Patricia Paperman et Sandra Laugier (éds.), Le souci des autres, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2011, en ligne : https://doi.org/10.4000/books.editionsehess.11728, consulté le 14.11.2024 ; Laugier, Sandra. Tous vulnérables ? Le care, les animaux et l’environnement, Paris, Payot, 2012 ; Cf. Gefen, Alexandre. Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, Paris, José Corti, 2017.

[5] Pelluchon, Corine. Réparons le monde. Humains, animaux, nature, Paris, Rivages, 2020 ; Pelluchon, Corine. Éthique de la considération, Paris, Seuil, 2018.

Coordinatrices :

Ileana Neli Eiben (Université de l’Ouest de Timișoara) et Diana Mistreanu (Université de Passau)