Appel à contributions

« Temps et temporalités en musique », Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft / Annales Suisses de Musicologie (SJM/ASM), vol. 42 (2025)

Pour la cinquième édition de la nouvelle revue numérique en accès libre des « Annales suisses de musicologie », l’équipe éditoriale est ravie d’inviter des auteurs de toutes nationalités et tous horizons à soumettre des articles sur le thème des “Temporalités en musique”. Parallèlement, les ASM encouragent les auteurs impliqués dans des projets actuels au sein d'institutions de recherche suisses à présenter des articles courts ou des comptes rendus de recherche, qui peuvent être thématiques ou non.

Nous invitons les chercheurs à examiner divers aspects du temps et de la temporalité en musique, en explorant comment le temps interagit avec diverses frontières : culturelles, géographiques, historiques, représentationnelles et théoriques. Les différents cadres temporels et ontologies de la musique reflètent la flexibilité et la nature poreuse du temps, manipulé par les compositeurs, interprètes, créateurs de musique et institutions (nationales) tout au long de l'histoire et à travers le monde.

Les contributions peuvent s'appuyer sur des perspectives de la musicologie, de l'ethnomusicologie, de la théorie musicale, de la pédagogie musicale, des études sonores et d'autres disciplines telles que la littérature, la linguistique, l'histoire culturelle, les études comparatives, les études cinématographiques, les études genre, les études sociales ou les études de performance afin de comprendre les manières uniques par lesquelles la musique organise et révèle le temps.

Les aspects considérés dans ce volume pourront par exemple traiter des questions suivantes :

Comment les phénomènes psychologiques tels que la mémoire, l'anticipation ou la nostalgie sont-ils façonnés par des structures temporelles ?

Comment les dispositifs narratifs, tels que l'accélération et le flashback, opèrent-ils au sein des conventions à travers différents contextes historiques et culturels ?

Comment pouvons-nous comprendre l'interaction complexe de différentes temporalités en musique, y compris le temps représenté par rapport au temps de représentation, le présent par rapport au temps évoqué, et les différents temps de la parole, de l'action, de l'affect, de la perception, etc. ?

Le terme “musique” est entendu dans un sens large plutôt que restreint, englobant tous les sons créés consciemment et inconsciemment, naturellement et techniquement. Cela peut comprendre toute musique composée ou improvisée, les musiques communautaires et les processus de musique, les performances sonores ou les phénomènes acoustiques de tous type, qu’ils émergent dans le contexte d'un concert, d'une composition, d'un cadre social, ou existent en tant que sons (ou paysages sonores) dans un environnement naturel ou humain.

Les articles complets ne doivent pas dépasser 40 000 caractères (espaces et notes de bas de page inclus). Ces articles seront soumis à une évaluation par les pairs en double aveugle.

Des contributions plus courtes sont également acceptées pour publication dans la section “Temps et Perspectives”. Celles-ci ne doivent pas dépasser 10 000 caractères (espaces et notes de bas de page inclus), et peuvent avoir des formats variés, par exemple une présentation écrite, audio ou visuelle d'une source historique/musicale originale, une interview d'un artiste ou d'un expert, ou un compte rendu d’un événement actuel.

Dans la section “Atelier-CH”, nous publions des contributions sélectionnées contenant jusqu'à 10 000 caractères (espaces et notes de bas de page inclus), des affiches ou d'autres formats numériques, qui mettent en avant des approches et des questions actuelles émergeant dans les institutions de recherche suisses. Cette dernière section n'est pas limitée par le thème du numéro.

Les propositions d’articles entièrement rédigés en allemand, en italien, en français, en romanche ou en anglais doivent être soumises via le site https://bop.unibe.ch/SJM au plus tard le 15 février 2025. La notification d’acceptation sera donnée en mars 2025, et le numéro sera publié à l'automne 2025.

Les Annales suisses de musicologie sont une plateforme de publication en accès libre qui vise à transmettre les travaux actuels de recherche musicologique internationale et suisse aux lecteurs et chercheurs du monde entier. En plus de tous les domaines traditionnels de la musicologie historique, les contributions des domaines de l’ethnomusicologie, de l’éducation musicale, de la performance musicale, de l’anthropologie, de la théorie musicale et de la recherche artistique sont les bienvenues. La revue est ouverte à des propositions interdisciplinaires, ainsi qu’à des recherches d'autres domaines musicalement pertinentes. Les formats de publication vont d'articles traditionnels à des interviews ou des podcasts.

Call for Contributions on “Time and Temporalities in Music”, Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft / Swiss Journal of Musicology (SJM), vol. 42 (2025)

For the fifth edition of the newly digital Open Access ‘Swiss Journal of Musicology’, the editorial team is delighted to invite authors of all nationalities and backgrounds to contribute articles on the theme of “Temporalities in Music”. Simultaneously, the SJM encourages authors involved in current projects at Swiss research institutions to present short articles or research accounts which can be thematic or non-thematic.

We invite scholars to examine various aspects of time and temporality in music, exploring how time engages with various borders: cultural, geographical, historical, representational, and theoretical. Different temporal frameworks and ontologies of music reflect the flexibility and porous nature of time as manipulated by composers, performers, music creators and (national) institutions throughout history and across the globe.

Contributions may draw upon perspectives from musicology, ethnomusicology, music theory, music pedagogy, sound studies, and other disciplines like literature, linguistics, cultural history, comparative studies, film studies, gender studies, social studies or performance studies to understand how music uniquely organizes and reveals time.

Among the topics that may be considered are:

How are psychological phenomena like memory, anticipation or nostalgia shaped by temporal structures?

How do narrative devices, such as acceleration and flashback, operate within conventions across different historical and cultural contexts?

How can we understand the complex interplay of different temporalities in music, including represented time versus time of representation, present versus evoked time, and the varying times of speech, action, affect, perception, etc.?

‘Music’ is taken in a broad rather than a narrow sense here, including all consciously and unconsciously, naturally and technically created sounds. This may comprise any composed or improvised music, community musics and musicking processes, sound performances or indeed acoustic phenomena of any kind, whether emerging in the context of a concert, a composition, a social setting, or existing as sounds (or soundscapes) within a natural or human environment.

Full-length articles should not exceed 40’000 char. (incl. spaces and footnotes). All main articles will be submitted to double blind peer review.

Shorter contributions are also accepted for publication in the “Times and Perspectives” section. These should not exceed 10’000 char. (incl. spaces and footnotes), and may have varying formats, for example a written, audio or visual presentation of an original historical/musical source, an artist or expert interview or a statement about current events.

In the section “Workshop-CH” we publish selected contributions containing up to 10‘000 char. (incl. spaces and footnotes), posters or other digital formats, which showcase current approaches and questions emerging at Swiss research institutions. This final section is not limited by the theme of the issue.

Fully edited article proposals in German, Italian, French, Romansh or English are to be submitted via the website https://bop.unibe.ch/SJM by latest 15 February 2025. Notification of acceptance will be given in March 2025, and the issue will be published in Autumn 2025.

The Swiss Journal of Musicology is an open access publication platform that aims to transmit current work in international and Swiss musicological research to readers and researchers worldwide. In addition to all traditional areas of historical musicology, contributions from the fields of ethnomusicology, music education, music performance, anthropology, music theory, and artistic research are welcome. The journal invites interdisciplinary proposals, as well as musically relevant research from other fields including collaborations and perspectives that bridge several disciplines. Publication formats range from traditional articles to interviews or podcasts.