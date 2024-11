Pellisson, un classique à toutes mains (Hôtel d'Assézat, Toulouse)

Pellisson, un classique à toutes mains

Samedi 30 novembre 2024, 9h-17h, Hôtel d’Assézat, Toulouse

Journée d’études organisée par l’université Toulouse - Jean Jaurès et l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse,

avec le soutien de l’équipe ELH-PLH

Responsables scientifiques :

Philippe Chométy et Yves Le Pestipon

—

Paul Pellisson est né en 1624. Il a participé à la naissance du mouvement académique à Toulouse. Son rôle fut important dans le paysage littéraire français au temps de Louis XIV. Il parait donc utile qu’à Toulouse, l’Université Toulouse - Jean Jaurès et l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres s’associent pour proposer en 2024 une journée d’études : « Paul Pellisson, un classique à toutes mains ».

Nous voulons aborder plusieurs aspects de l’œuvre et de l’activité de ce personnage qui a suscité des jugements divers. Il fut académicien, écrivit la première histoire de l’Académie française. Il fut protestant, très actif à Castres, puis catholique, très actif à Paris. Il fut savant. Il écrivit des vers mis en musique. Ce fut un des maîtres de l’art galant. Il échangea des lettres passionnantes avec des intellectuels, comme Donneville, l’abbé Boisot ou Leibniz. Les communications et les conversations permettront d’aborder ces différents aspects, et d’autres. Nous voulons tenter de faire le point, quatre-cents ans après sa naissance, sur cette figure un peu trop oubliée du « Grand Siècle », et la faire connaître.

Programme

9h Accueil des participants

9h30 Introduction

Yves Le Pestipon (ASIBL)

et Philippe Chométy (ELH-PLH, université de Toulouse - Jean Jaurès / ASIBL)

Séance du matin

présidée par Christophe Imbert (LLA-CREATIS, université de Toulouse - Jean Jaurès)

10h-10h20

Didier Foucault (ASIBL)

Pellisson et la vie académique à Castres et à Toulouse

10h20-10h40

Boris Donné (Avignon Université)

L’art poétique invisible du classicisme mondain : les lettres de Pellisson à Donneville (1650-1651)

10h40-11h

Yves Le Pestipon (ASIBL)

L’Histoire de l’Académie française : une nouveauté littéraire

11h Discussion et pause

11h30-12h30 Drame galant

Chant : Nahia Etcheverry-Bonzom (étudiante UT2J), Mylène Dubiau (LLA-CRÉATIS, UT2J), Julien Garde (LLA-CRÉATIS, UT2J)

Clavecin : Étienne Berny (étudiant UT2J)

Guitares : Rafael Léger, Louis Michaud et Robin Tahar (étudiants UT2J)

Lecture à voix haute : Maë Jougla (étudiante UT2J), Pascale Chiron (ELH-PLH, UT2JPhilippe Chométy (ELH-PLH, UT2J)

12h30 Déjeuner

—

Séance de l’après-midi

présidée par Didier Foucault (ASIBL)

14h-14h20

Patrick Dandrey (Sorbonne Université / ASIBL)

Pellisson plume du roi : les Mémoires de Louis XIV pour le Dauphin

14h20-14h40

Claudine Nédelec (université d’Artois)

Pellisson et le burlesque

14h40 Discussion et pause

15h-15h20

Philippe Chométy (ELH-PLH, université de Toulouse - Jean Jaurès / ASIBL)

Pellisson philosophe et savant

15h20-15h40

Corinne Marchal (Centre Lucien Febvre, université de Franche-Comté)

Autour de la mort de Paul Pellisson : triompher d'une polémique confessionnelle par des funérailles littéraires (1693-1695)

16h Discussion.