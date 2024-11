Appel à contributions pour la rubrique « Varia » de la revue Études littéraires africaines

Les Études littéraires africaines sont une revue scientifique d’audience internationale ; les articles qui y sont publiés sont rédigés en français et en anglais. Sont accueillies des propositions d’articles pour la rubrique « Varia », sous la forme d’études inédites consacrées aux littératures africaines, dans leur diversité, orales ou écrites, en langue française, anglaise, portugaise, arabe, ainsi qu’en langues africaines ; dans leur diversité géographique aussi, sur le continent, en diaspora ou dans les îles des Caraïbes ou de l’Océan Indien. Dans la rubrique peuvent également figurer des archives contextualisées et commentées ainsi que des entretiens qui font l’objet d’une présentation.

La revue est publiée par l’Association pour l’Étude des Littératures Africaines (APELA), une association sans but lucratif (« loi 1901 »), fondée en septembre 1983, dans le but de promouvoir les domaines littéraires africains, et plus particulièrement les travaux critiques qui les concernent. Des informations relatives à la revue sont consultables sur le site de l’APELA (https://www.apela.fr/la-revue/ ; consignes de rédaction : https://www.apela.fr/la-revue/publier-dans-les-ela/).

Procédure d’évaluation

Les propositions de varia sont soumises, au cours d’une première étape, à une évaluation interne au sein du comité de rédaction, qui statue sur leur recevabilité. Les articles sont ensuite évalués à l’aveugle par le comité de lecture externe. L’acceptation peut être conditionnelle, si des modifications sont demandées. En cas de refus, les auteurs reçoivent toujours un rapport synthétisant les observations du comité de lecture.

Contacts pour la rubrique « Varia »

Alice Chaudemanche : alicechdm@gmail.com

Céline Gahungu : cgahungu@hotmail.fr

URL de référence

Les numéros, qui paraissent deux fois par an, sont consultables sur la plateforme Erudit

https://www.erudit.org/fr/revues/ela/