La transmission normative (Tours ou Angers)

Nature de la manifestation : colloque interdisciplinaire

Champ d’étude : norme, normativité, en sciences humaine et sociale (éducation, littérature, philosophie, droit, sciences politiques, histoire, gestion, économie, sociologie, psychologie sociale), mais aussi, urbanisme, architecture, et potentiellement sciences et techniques.

Date de la manifestation : mercredi 4 juin 2025

Lieu : À déterminer entre l’Hôtel Dupanloup à l’Université d’Orléans, ou la MSH Centre Val de Loire à Tours

Organisateurs : Chiara Lastraioli (Chercheur au Centre d’Étude supérieur de la Renaissance, Université de Tours), Samuel Renier (MCF en sciences de l’éducation, Université de Tours), et Cyril Sintez (MCF HDR en droit privé, Université d’Orléans)

Parcourir sur Fabula le détail de l'appel à contributions…

Laboratoires partenaires : MSH Centre val de Loire, Centre de Recherche Juridique Pothier (CRJP EA 1212)

Publication des actes prévue : oui

Date limite d’envoi des propositions de communication : 15 décembre 2024

Forme des propositions : 500 mots

Retour du comité scientifique : 18 décembre 2024

Adresse de contact : cyril.sintez@univ-orleans.fr