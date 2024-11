Casanova et nous (Liège)

Appel à communications

Colloque organisé à l’occasion du tricentenaire de la naissance de Giacomo Casanova (1725-2025)

Casanova et nous

Université de Liège, les 20 et 21 novembre 2025

Giacomo Casanova est né le 2 avril 1725 à Venise. À l’Université de Liège, les 20 et 21 novembre 2025, fêter le tricentenaire de sa naissance sera l’occasion d’explorer les rapports, variables mais vivaces, qui ont existé ou qui existent encore entre Casanova et nous, lecteurs, auteurs, créateurs, chercheurs.

Une œuvre est vivante tant qu’elle n’a pas cessé « d’amuser, d’exciter » (Paul Valéry, Tel Quel). Quelles que soient les significations prêtées à ces verbes, chacun de nous, dans notre lecture personnelle de l’œuvre, est concerné. Mais pas plus que l’œuvre elle-même ou son auteur, par le choix des aspects de la création (genre, forme, thématique, style…), nous ne sommes jamais seuls. La lecture, l’écriture ou la recherche sont donc aussi collectives, prises dans un arrière-plan contemporain, social et/ou esthétique. Le je est toujours un nous.

Le colloque entend privilégier deux axes de recherche.

Réception et appropriation de l’œuvre casanovienne

Il s’agira d’interroger la manière de lire et de s’approprier le mythe et les textes casanoviens, Histoire de ma vie ou Icosameron, etc., selon les époques ou les perspectives.

Les œuvres s’offrent à deux regards : un regard historique, « rapproché », « qui se place dans l’optique du temps d’émergence » ou un « regard actuel nourri d’expérience contemporaine, qui ressent les œuvres anciennes comme si elles étaient d’aujourd’hui » (Jean Rousset), – regard qui, lui aussi, a son histoire… Comment les études de genre et les nouvelles sensibilités peuvent-elles impacter et complexifier nos lectures de l’œuvre casanovienne ? Dans quelle mesure Casanova a-t-il été reçu par l’enseignement ? Quelle est actuellement la place attribuée au personnage et à ses écrits dans divers champs disciplinaires ? Etc.

Dans la même optique, on s’intéressera à l’appropriation de Casanova, de son mythe ou de ses textes, dans des œuvres dérivées (romans, romans policiers, poèmes, BD, pièces de théâtre, films, chorégraphies…). Celles-ci méritent analyse, pour elles-mêmes et pour ce qu’elles révèlent des attentes idéologiques et esthétiques d’une époque face à l’œuvre casanovienne.

Casanova et Liège

Liège est présente dans l’Histoire de ma vie. L’aventurier en voyage est passé par Liège, il a rencontré des Liégeois. Ces événements qui affleurent dans son autobiographie et sa correspondance ont-ils laissé des traces dans les archives, dans les journaux… ?

Casanova est aussi vivant à Liège par l’intérêt que nous lui portons. ULiège Library, en collaboration avec le Groupe d’étude du dix-huitième siècle, des Lumières et des révolutions (Traverses), avec le soutien de la Fondation roi Baudouin, a mis en valeur le fonds Marco Leeflang en créant le Duxionnaire électronique de Marco Leeflang (https://app.lib.uliege.be/casanova/). Cette interface ouverte à tous conjugue deux « boîtes à outils » bien connues des spécialistes : le Duxionnaire et Les Archives de Dux. Une nouvelle version est en préparation. Dans le cadre du groupe de contact FRS-FNRS en Ecdotique moderne, nous travaillons à une édition critique de l’Icosameron, ce roman méconnu de Casanova. Présenter ces recherches en cours permettra de lancer des appels à collaboration. Les communications exploitant le Duxionnaire électronique ou étudiant l’Icosameron seront les bienvenues.

La rencontre scientifique autour de l’œuvre et de la figure de Casanova sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le Liégeois Robertson (alias Étienne Gaspard Robert, 1763-1837), qui fut à la fois un savant reconnu et un ancêtre du cinéma par ses fantasmagories annonçant les effets spéciaux et les techniques d’animation de l’image.

En lien avec le colloque : fantasmagories et cinéma

Mercredi 19 novembre 2025. Projection aux Grignoux du film de Lasse Hallström, Casanova (2005).

Jeudi 20 novembre 2025. Les participants au colloque seront invités au spectacle de la compagnie De Capes et de Mots, Casanova fantasmagorique. Grâce à une disposition scénographique évoquant les créations de Robertson, Casanova revivra sur la scène du Théâtre Universitaire Royal de Liège.

Les propositions de communication (20 lignes) accompagnées d’une brève bio-bibliographie peuvent être envoyées jusqu’au 31 janvier 2025 à Françoise Tilkin (f.tilkin@uliege.be).