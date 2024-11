Vilém Flusser, Nous sommes les enfants de Marie Curie (préf. d'Yves Citton)

Textes choisis et traduits par Marin Schaffner

Préface d’Yves Citton

Comment penser les liens entre technologie et nature après la Shoah et la bombe atomique ?

À l’interface entre vivant et artificiel, nature et culture, biologie et technologie, science et fiction, ces textes de Flusser des années 1980–1990 entrent en écho de façon surprenante avec les travaux de Donna Haraway ou de Gilles Deleuze.

Au crépuscule de la modernité, les fulgurances pop et pré-écologiques d’un penseur majeur de la technique.

« Toute l’oeuvre de Flusser peut être envisagée comme une inlassable réflexion sur l’écologie, qui cherche à comprendre les vies par leurs milieux. » – Yves Citton

Vilém Flusser (1920-1991) est un philosophe et essayiste d'origine tchécoslovaque, devenu brésilien. Après avoir perdu toute sa famille dans la Shoah, il fuit au Brésil en 1940, puis vécut en France, de 1975 jusqu'à la fin de sa vie.

Sommaire

Note de traduction

Préface d’Yves Citton : Le tournant flussérien des écologies

I. Rebattre les cartes

Mon atlas

Qui découvre quoi ?

Le mammifère spirituel

Art de vivre, art de mourir

Vers une carte du corps

Réflexions nomadiques

II. Nos temps profonds

Au sujet des leviers

En trois temps

Dans trois espaces

Le sandwich postmoderne

III. « Natural:mente »

Considérations écologiques

Qu’est-ce qu’on peut mettre dans la vache ?

Pourquoi faire des enfants ?

Orthonature/Paranature

IV. Explorations science-fictives

Les sulfanogrades

Science et fiction

Les chiens bleus à pois rouges

Un monde fabuleux

Le darwinisme en crise ?

Électromagnétisme

V. Vie des objets, vie des programmes

Retour de bâton

Être sujets des objets

Le vivant et l’artificiel

Critique, critères, crise

VI. Pour une écologie de la création

Photographies génétiquement modifiées

Architecture du futur

Une histoire improbable

Bibliophagus convictus

VII. Lilliput, ou quelques considérations finales