Art et éthique (revue p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e)

Appel à contributions - Art et Éthique

Date limite 2 : 30 décembre 2024.

Numéro spécial de la revue p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e consacré au thème Art et Éthique et édité par Ivan Magrin-Chagnolleau.

Ce nouveau numéro de la revue p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e vise à explorer la relation entre l'art et l'éthique. L'une des raisons est que l'éthique a été la grande absente du débat sur le changement climatique. Pourquoi est-il important de s'impliquer ? Quelles sont les considérations éthiques qui sous-tendent cet engagement ? Qu'en est-il de la justice environnementale ? De nombreux sujets qui sont liés à l'éthique.

Mais nous voulons explorer l'éthique d'un point de vue artistique : Comment les artistes et les œuvres d'art contribuent-ils au débat éthique ? Existe-t-il une manière éthique de créer de l'art ? L'éthique peut-elle être la principale source d'inspiration des pratiques artistiques ? L'art peut-il être un ferment pour l'éthique ? L'art peut-il montrer la voie à la société ?

Nous espérons que le climat sera l'un des thèmes principaux de ce numéro, mais nous sommes ouverts à d'autres questions telles que la diversité, la justice sociale, l'identité, etc. tant que les contributions explorent la relation entre l'art et l'éthique.

Les contributions devront être envoyées sous forme de documents Word (avec, le cas échéant, des liens vers des fichiers audio et/ou vidéo) en anglais ou en français à l'adresse editor@p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e.org, et devront contenir :

- L'article complet à évaluer, contenant un titre, les auteurs et affiliations, des mots-clés, un résumé, l'essai en tant que tel (contenant 3 000 à 6 000 mots), et une courte biographie, et le nom de 2 à 3 relecteurs potentiels à envoyer au plus tard le 30 décembre 2024. (Veuillez également envoyer s'il vous plait toutes les figures figurant dans le document sous forme de fichiers séparés avec une bonne définition). Toute soumission incomplète ou en retard ne sera pas relue.

Des présentations multimédias d'artistes en rapport avec le thème Art et Éthique sont également possibles. Contactez-nous si vous avez une telle proposition.

p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e est une revue en ligne évaluée en double aveugle par des pairs.

Elle publie des essais scientifiques, des présentations d'artistes multimédias, ainsi que des critiques de livres, de performances et de films. Chaque numéro se concentre sur un thème spécifique, explorant la recherche artistique et la performance sous ses différents aspects, mais des contributions en dehors du sujet principal d'un numéro sont toujours possibles.

Les contributions doivent être originales, inédites et ne doivent pas faire l'objet d'une demande de publication ailleurs.

Les essais scientifiques comptent de 3 000 à 6 000 mots, y compris le résumé, les mots-clés, les notes en fin de texte, la bibliographie et les biographies.

Les autres contributions sont de forme libre.

La revue peut être consultée sur le site p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e.org.

