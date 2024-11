Le Bildungsroman à l'épreuve des identités sexuelles (Nanterre)

Nous avons le plaisir de partager avec vous l'affiche et le programme officiels du colloque "Le Bildungsroman à l'épreuve des identités sexuelles" . Le colloque aura lieu dans la salle 320 du Bâtiment Formation Continue (BFC) le vendredi 29 novembre de 9h30 à 17h00 et le samedi 30 novembre de 9h45 à 12h00 et sera suivi d'un déjeuner de clôture. Pour toute question, merci de nous contacter aux adresses plefaggianelli@gmail.com et pariwat.s@parisnanterre.fr

Le Bildungsroman à l’épreuve des identités sexuelles

Premier Jour - 29 Novembre 2024



9h30 - Accueil des participants

9h45 - Introduction (Pariwat Sukwichai, Paule Faggianelli)

10h00-11h00 Panel 1 - Ambivalences sexuelles, identités plurielles

- Venus poetica de Lisette Lombé : un Bildungsroman queer ? - Przemysław Szczur,

Université de la Commission de l’Éducation nationale de Cracovie

- A Problematic Process of Maturation and Construction of Bisexual Identity in Rup

Thong by Kritsana Asoksin - Pariwat Sukwichai, Université Paris Nanterre



11h00-12h00 Conférence plénière et discussion

Queer Citizens of the World: Contemporary Global Bildungsromane - Meredith

Miller, Cardiff University

12h00-13h30 Déjeuner



13h30-15h00 Panel 2 - Orientations sexuelles, orientations biographiques ?

- À rebours du Bildungsroman classique : Ascension, transgression et homosexualité

chez J.-B. Del Amo et Mathieu Riboulet - Hugo Semily, Université de Poitiers



- L’orientation queer dans le bildungsroman contemporain : le cas d’Arcadie

d’Emmanuelle Bayamack-Tam, - Michaela Rumpíková, Université Sorbonne

Nouvelle et Université Charles



- Le sujet gay et la normativité : comparaison de trois récits contemporains

d’apprentissage identitaire - Florian Fraissard, Université Jean Monnet de Saint

Étienne



Pause 15h00-15h15



15h15-16h15 - Panel 3 – Les bildungsromane négatifs, la négativité comme force poétique

- Récits d’enfance, de stigmatisation et de résistance dans les textes germanophones

autour du VIH/sida (1990-1995) - Jean-François Laplénie, Sorbonne Université

- Illusion et désespoir d’une Bildung : homosexualité masculine et Guerres mondiales

chez Klaus Mann et Mishima Yukio - Julie Lamote Demeurs, Université Toulouse Jean

Jaurès

Deuxième jour - 30 novembre 2024



9h45-10h00 Accueil des participants

10h00-11h30 Panel 4 - Normes sexuelles, normes romanesques : problématiques de la

transgression



- Déviations et retours à l’ordre : politiques sexuelles du sujet métropolitain à la fin du

XIXe siècle - Paule Faggianelli, Université Paris Nanterre

- Sexe, théorie et bildungsroman, ou comment Chris Kraus déconstruit le roman de

formation dans I Love Dick - Aurélie Le Formal, Université Paris Nanterre

- Expérimentations lesbiennes dans deux romans d’apprentissage au féminin : Clèves et

La déesse des mouches à feu- Gabrielle Flipot Meunier, Université de Montréal



11h30-12h00 Conclusion (Pariwat Sukwichai, Paule Faggianelli)



12h - Déjeuner de clôture