I love you …to fragments / Je t’aime… mais en fragments (Oxford)

Call for papers / appel à contributions

International conference / colloque international

“I love you …to fragments”

Love and desire expressed in graffiti, street poetry and short poetic fragments outside of the book

« Je t’aime… mais en fragments »

L’amour et le désir exprimés en graffitis, poésie de rue et courts fragments de « poésie en dehors du livre »

Date : 10-11 March 2025 / 10-11 mars 2025

Location / lieu : Maison française d’Oxford, University of Oxford

Organized by / organisé par : Professor Ann Peeters (Vrije Universiteit Brussel), Professor Patrick McGuinness (University of Oxford), Dr. Michael Rosenfeld (Vrije Universiteit Brussel - FWO Vlaanderen) & Rachele Gusella (Vrije Universiteit Brussel – FWO Vlaanderen)

Le texte en français suit le texte en anglais

Rationale: Declaring one’s love through poetry is probably as old as the genre itself, from the Sumerian Love Song for Shu-Sin (2000 BCE) to the Hebrew Song of Songs (1000 BCE) and Greek and Roman love poems by Sappho or Catullus. We wish to delve into a different kind of love writings: short or fragmentary “poetry outside of the book”. A fragment is defined as an absolute piece of poetry, in its etymological interpretation of being untied (from Latin absolutus, past participle of absolvĕre «untie, loosen»). They are condensed and isolated compositions, untied by limitations, restrictions and sometimes even contexts. They stand by themselves. Situated in a grey area between the whole and the parts, fragments are mysterious creations that play with the presence and the lack of codes in time. How does untied poetry speak about love? How can we unveil this liaison between love and fragmentation, in the continuation of Roland Barthes’s 1977 Fragments d’un discours amoureux [A Lover's Discourse: Fragments], in which he condenses in short thoughts the complexity of absence, desire and expectation?

Please consult the conference webpage for the full CFP.

Argumentaire : Déclarer son amour sous forme de poème est sans doute une coutume aussi ancienne que le genre poétique, depuis le Chant d’amour pour Shu-Sin sumérien (2000 avant J.-C.), jusqu’au Cantique des cantiques hébreu (1000 avant J.-C.) et aux poèmes d’amour grecs et romains de Sappho ou de Catulle. Notre conférence porte sur une forme spécifique d’écrits amoureux, ceux qui sont courts ou fragmentaires, appartenant à la « poésie en dehors du livre ». Le fragment est défini comme un morceau absolu de poésie, dans son interprétation étymologique d'être délié (du latin absolutus, participe passé d'absolvĕre « délier, relâcher »). Le fragment est une composition autonome, condensée et isolée, libérée des limitations, des restrictions et parfois même des contextes. Situés dans une zone grise entre le tout et les parties, les fragments sont des créations mystérieuses qui jouent avec la présence et l'absence de codes dans le temps. Comment cette poésie déliée parle-t-elle de l'amour ? Comment dévoiler la liaison entre amour et fragmentation, dans la continuation des Fragments d’un discours amoureux (1977) de Roland Barthes, où il condense en de brèves pensées la complexité de l'absence, du désir et de l'attente quand l'amour est à l'œuvre ?

Consultez le site du colloque pour l’AAC complet.

Please send abstracts (approx. 300 words) and a short bio-bibliography (approx. 200 words) in English or in French to rachele.gusella@vub.be and to michael.rosenfeld@vub.be by December 15th 2024. We will strive to evaluate your proposals and inform you of our decision by January 5th 2025.

Les propositions de communications (environ 300 mots), ainsi qu’une courte bio-bibliographie (environ 200 mots) en français ou en anglais sont à envoyer à rachele.gusella@vub.be et à michael.rosenfeld@vub.be avant le 15 décembre 2024. Nous nous efforcerons d’évaluer vos propositions et de vous informer de notre décision avant le 5 janvier 2025.

A publication of the conference proceedings is planned as a special issue of a journal or a collective volume of articles.

Nous envisageons de publier les actes du colloque sous forme d’un numéro spécial d’une revue ou d’un volume collectif d’articles.

The conference will be in person only / La conférence se déroulera uniquement en présentiel.