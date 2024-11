Soirée de remise du prix Italiques à Philippe Bordas pour

Le Célibataire absolu. Pour Carlo Emilio Gadda (Gallimard, 2022)

le 9 décembre à 19h à la Maison de l'Amérique Latine (auditorium), 217 boulevard Saint-Germain, Paris 75007.

En présence de Jean-Paul Manganaro, écrivain et traducteur.

Le jury du Prix Italiques 2024, destiné à récompenser cette année l’auteur français d’une œuvre consacrée à l’Italie, a élu l’ouvrage de Philippe Bordas, Le célibataire absolu (Gallimard, 2022). Ce volume revisite, avec un regard neuf, la personnalité et la production du grand écrivain italien Carlo Emilio Gadda (1893-1973), auteur entre autres de La cognizione del dolore (1957) et de Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1963).

"C’est le livre d’un écrivain sur un autre écrivain. Il s’agit moins d’une biographie au sens classique du terme qu’une invitation à suivre l’auteur dans son voyage de découverte de Gadda et de son œuvre, de déchiffrement d’un personnage à bien des égards énigmatique, éloigné de toute exhibition de soi, et qui a métamorphosé sa douleur existentielle en une œuvre flamboyante par son écriture tellurique et dérangeante par son contenu irréductiblement non-conformiste.

Pour mener son enquête, Philippe Bordas s’est rendu sur les lieux familiers de Gadda. Il est parti à la rencontre de ceux qui l’ont connu, qu’il s’agisse de grands critiques comme Gianfranco Contini ou Pietro Citati, d’écrivains comme Arbasino, de traducteurs comme Manganaro ou d’anonymes comme son ancienne voisine de palier à Monte Mario.

Il s’agit donc d’un « voyage sentimental », déroulé sur quatre décennies, pour lequel l’auteur revendique la subjectivité de sa méthode".

Jean Musitelli,

Président du jury du Prix Italiques