La langue et la culture occitanes au carrefour des sociétés

Deuxième Colloque des Jeunes Chercheurs en Domaine Occitan

Montpellier, 4-5 juin 2025

Les métaphores permettant de décrire la position particulière de la langue et de la culture occitanes au sein de l’espace roman et de l’Europe sont nombreuses, pour reformuler avec plus d’acuité l’hypothèse de François Raynouard qui voyait dans l’occitan l’ancêtre commun des autres langues néo-latines. Celle du carrefour, déjà employée par exemple par Gerhard Rohlfs (1964) dans une perspective typologique, met le doigt sur une constante de l’histoire linguistique et culturelle de l’Occitanie : celle d’un espace jouant le rôle de point de rencontre et de nœud de communication d’idées, de modèles et de sociabilités, depuis l’émergence des langues romanes jusqu’à aujourd’hui.

Le deuxième colloque de l’association JCDO a pour vocation d’interroger les jeunes chercheur·e·s sur les problématiques que peut soulever cette caractérisation comme carrefour et sur les différentes modalités qu’elle peut recouvrir. Cette rencontre se veut un espace de partage et de réflexion, entre jeunes chercheur·e·s et avec l’appui de chercheur·e·s confirmé·e·s, à partir de travaux en cours. Elle a vocation à accueillir dans ce cadre de réflexion des questionnements divers, issus de champs disciplinaires variés. Les communications pourront ainsi porter sur des aspects linguistiques, littéraires, historiques, pédagogiques, sociolinguistiques, etc. d’un point de vue synchronique ou diachronique. Une approche comparative avec d’autres domaines linguistiques romans et/ou non romans est encouragée.

On pourra par exemple s’interroger sur :

- les politiques linguistiques et culturelles ;

- la vitalité de l’occitan : motivations, représentations, enjeux, présence dans le domaine socio-économique ;

- la typologie des locuteur·rice·s actuel·le·s ;

- l’enseignement de l'occitan : enjeux, outils, méthodes ;

- les phénomènes de convergences et de divergences dialectales au niveau intra-occitan et avec les domaines linguistiques contigus ;

- l’analyse, le commentaire et l’édition des textes (littéraires et documentaires), du Moyen Âge à l’époque contemporaine ;

- l’étude linguistique, géolinguistique et stratigraphique des textes, du Moyen Âge à l’époque contemporaine ;

- l’hybridation dans les textes : 1) les textes plurilingues ; 2) l’emprunt de structures narratives, topiques et stylistiques 'allogènes' dans les textes en occitan ; 3) la culture occitane comme modèle pour les autres domaines linguistiques ;

- l’analyse des produits culturels, artistiques, littéraires et musicaux ;

l’analyse des facteurs historiques et des sociétés.

Toutes les langues romanes et l'anglais sont acceptées. Vous pouvez soumettre une proposition de communication à travers ce lien : https://cjc-jcdo-aieo.sciencesconf.org/resource/page/id/1