Michael Camille, Idoles gothiques

Traduit par Béatrice Bonne

Postface de Patrick Boucheron

Dans Idoles gothiques, Michael Camille examine près de deux cents œuvres chrétiennes (enluminures, peintures, sculptures) qui représentent l’adoration des idoles, les « faux dieux », sur une période qui s’étend du milieu du XIIe à la fin du XIVe siècle et que les historiens de l’art qualifient en Europe de « gothique ». Il met ainsi en évidence la façon dont la société médiévale envisageait à la fois l’autre et elle-même. L’autre – hérétique, païen, juif, musulman, mais aussi couple adultère, homosexuel ou tous ceux qui succombent à l’un des nombreux vices condamnés par l’Église, luxuria, idolatria, avaricia – que les artistes de l’époque ont représenté en quantité dans leurs réalisations. L’auteur nous rappelle que représenter l’idolâtrie et les vices fut l’une des nombreuses armes de l’Église dans son combat contre certains changements parmi les plus complexes de la période, en particulier ceux qui résultaient de la sécularisation croissante de la société.

Avec ce livre, étude informée autant que récit palpitant, à l’ambition théorique affichée et au style enlevé, Michael Camille parvient à captiver ses lecteurs. Passant d’une image à l’autre pour nous montrer que l’idole hante toute la théologie occidentale des images, il nous révèle au fil des pages les stratégies mises en place pour échapper au soupçon d’idolâtrie. Michael Camille fut en son temps lui-même considéré comme un historien de l’art « iconoclaste », et l’on en comprend la raison lorsqu’on se laisse emporter par son énergie narrative, cet allant du récit, qui entraîne rapidement le lecteur loin des rivages strictement académiques auxquels il n’a jamais voulu se cantonner. Là est la grâce de cet essai à la fois savant et espiègle.

Une postface de l’historien Patrick Boucheron vient donner un éclairage actuel à ce texte qui, à l’époque de sa publication en 1989, avait déstabilisé le milieu de l’histoire de l’art. Avec 181 illustrations et un index.

Michael Camille (1958-2002), né en Angleterre, a enseigné l’histoire de l’art du Moyen Âge à l’université de Chicago de 1985 à son décès. Ancien étudiant de Cambridge, il a écrit de nombreux articles ainsi que six ouvrages dont le plus connu, Les Images dans les marges, a paru en français aux éditions Gallimard (1997).