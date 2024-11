Ana Lucia Araujo, Klara Boyer-Rossol et Myriam Cottias (dir.), Esclavages

Sous la direction de Ana Lucia Araujo, Klara Boyer-Rossol, Myriam Cottias

Partant de sources longtemps peu mobilisées (les images, les objets, les vestiges), cet ouvrage rend compte des recherches les plus récentes menées sur l’esclavage. À partir de représentations visuelles (tableaux, tapisseries, sculptures, etc.) qui ont durablement façonné les esprits, et qui sont ici regardées autrement, il montre les discours de domination et les relations de pouvoir qui s’y nichent. Sont analysées aussi bien des œuvres picturales classiques que des dessins de bateaux de traite esclavagiste, ou encore des iconographies utilisées par les mouvements abolitionnistes. Les auteurs convoquent également les résultats des dernières fouilles archéologiques pour mieux comprendre les conditions de déportation et de vie des esclaves (leurs pratiques alimentaires, leurs relations sociales, leurs habitats) au Brésil, dans les Antilles, en Afrique de l’Ouest, comme dans l’océan Indien. Tous repensent les contacts et interactions violentes dans ces espaces, les pratiques de survie mais aussi les capacités d’invention et de création, comme les processus de créolisation et de syncrétisme culturel.

En réunissant plusieurs disciplines, ce livre vient, sur le temps long, du XVIIe siècle à nos jours, éclairer l’histoire, la mémoire de l’esclavage et la construction de l’altérité et du racisme.

Lire un extrait…