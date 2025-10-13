Roseline Claerr, Linda Marchetti et Paul de Sinety (éd.), Quelles politiques pour nos langues ? De l'ordonnance de Villers-Cotterêts à la loi Toubon

30 ans après son adoption, quel bilan dresser de la loi Toubon ?

À l’occasion de la célébration des 30 ans de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite « loi Toubon», le ministère de la Culture a organisé deux journées de colloque, les 27 novembre et 6 décembre 2024, qui se sont déroulées à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts et à l’Institut de France. Associant de nombreux acteurs et institutions, ces deux temps forts illustrent les politiques en faveur de notre langue, essentielles à la cohésion de notre société, et explorent les perspectives pour garantir leur pertinence et leur actualité.

Ont participé au colloque «L’ordonnance de Villers-Cotterêts. Genèse, réception, postérité » du 27 novembre à la Cité internationale de la langue française :

Patrick ARABEYRE, Olivia CARPI, Roseline CLAERR, Charles BAUD, Bernard CERQUIGLINI, Mireille HUCHON, Aude MAIREY, Xavier NORTH, Xavier PRÉVOST, Anne ROUSSELET-PIMONT, Paul RONDIN, Paul de SINETY, Michel ZINK.

Ont participé au colloque « Histoire de la politique des langues depuis 1789 » et « La langue de la République » du 6 décembre à l’Institut de France :

Pouria AMIRSHAHI, Véronique BERTILE, Bernard CERQUIGLINI, Yan CHANTREL, Géraldine CHAVRIER, Antoine COMPAGNON, Xavier DARCOS, Pascale ERHART, Christian LAGARDE, Michel LAUNEY, Jean-Daniel LÉVY, Paul MOLAC, Benjamin MOREL, Catherine MORIN-DESAILLY, Xavier NORTH, Coraline PRADEAU, Isabelle REYNIER, Jean-François ROBERGE, Jean-Marc SAUVÉ, Paul de SINETY, Bernard STIRN, Christophe TARDIEU, Jacques TOUBON, Mickaël VALLET.

Colloque organisé par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture, chargée d’animer et de coordonner la politique linguistique du Gouvernement.

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN : 9782745365323. 20 EUR.