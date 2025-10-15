Emmanuel Bury (dir.), Cultures féminines du Grand Siècle.

Collectif

Cultures féminines du Grand Siècle

Sous la direction d'Emmanuel Bury

Paris, Classiques Garnier, coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », n° 43, série « XVIIe siècle » n° 7, 2025.

Après plusieurs décennies de débats autour des gender studies, il a semblé utile de proposer quelques éléments de synthèse, pour tenter de cerner les spécificités des cultures féminines du XVIIe siècle et de mieux saisir le rôle décisif des femmes dans l’invention de l’idée moderne de littérature.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406189312 - au prix de 83 euros