A. Gautier, M-A. Lucas-Avenel, L. Mathey-Maille, Poésie & politique dans les mondes nordiques et normands médiévaux (IXe-XIIIe siècle)

Sous la direction de Alban Gautier, Marie-Agnès Lucas-Avenel et Laurence Mathey-Maille

Le volume réunit les actes du colloque qui s'est tenu à Cerisy-la-Salle du 29 septembre au 3 octobre 2021. Les rapports entre poésie et politique ont été interrogés par des historiens et des spécialistes des littératures latines et vernaculaires des mondes nordiques et normands du IXe au XIIIe siècle. Les poèmes étudiés ont été composés dans différentes langues parlées sur un vaste territoire, celui des diasporas vikings et normandes, qui va de l'Islande à la Scandinavie, aux îles Britanniques, à la Normandie et jusqu'a` l'Italie méridionale. Les contributions sont rassemblées autour de trois thématiques, le pouvoir et les armes, le pouvoir et les dieux, le pouvoir et les lettres. Elles étudient la manière dont la poésie s'inspire d'un contexte politique particulier ou l'éclaire, peut véhiculer des valeurs ou promouvoir une idéologie au service du pouvoir et, par un effet de réciprocité, comment les rapports du pouvoir fournissent l'occasion ou le prétexte de la composition poétique.

Sommaire :

Introduction

Alban GAUTIER, Marie-Agnès LUCAS-AVENEL et Laurence MATHEY-MAILLE : Le pouvoir et les vers. Le politique à l'épreuve de la poétique.

Partie I : Le pouvoir et les armes

Victor BARABINO : Les " rois scaldes " : la formation militaire des souverains dans la poésie scaldique des Xe-XIIIe siècles.

Alban GAUTIER : Combattre et commander. Le roi et ses guerriers dans la poésie vernaculaire du long Xe siècle.

Simon LEBOUTEILLER, Sigvatr Þórðarson : le " poète-diplomate ". Les scaldes comme messagers, intermédiaires et négociateurs dans la Scandinavie médiévale.

Jean-Louis PARMENTIER : Conquêtes, invasions, violences : quels discours sur le traitement des captifs dans la poésie latine (IXe-XIe siècle) ?

Caitlin ELLIS : The Politics of Poetic Preservation. Norse and Norman French in Ireland, Scotland and the Isles.

Stéphane LAÎNÉ : Les enjeux de la bataille de Valesdunes.

Partie II : Le pouvoir et les dieux

Bianca PATRIA, The Border of Heathendom : Poetics of Paganism at the Court of Hlaðir.

Mikael MALES, Early Eddic Poetry (c. 850-1000) : The Other Type of Pagan Court Poetry ?

Laura VANGONE : La poésie hagiographique dans le duché de Normandie, sur quelques vers de deux Vitae dans le contexte de la réforme.

Marie-Agnès LUCAS-AVENEL : Les satires socio-politiques de Serlon de Bayeux contre les moines de Caen (An satira censes plus tela nocere vel enses ?).

Baptiste LAÏD : Du tirant empereur au roi chrétien : le pouvoir royal comme autorité religieuse dans Barlaam et Josaphat et Les Sept Dormants du poète anglo-normand Chardri (XIIe siècle).

Partie III : Le pouvoir et les lettres

Françoise LAURENT et Laurence MATHEY-MAILLE : Poésie et politique dans le prosimetrum de Dudon de Saint-Quentin.

Philippa BYRNE : Poetry, Dialogue, and the Trivium in Norman Sicily.

Roberto ANGELINI : Le poème " Vix loquar aut scribo, vix lingua manusque laborant "

Ingvil Brügger BUDAL, Ásdis Rósa Magnúsdóttir et Hélène TÉTREL : Le fait poétique à l'épreuve de la traduction, l'exemple des sagas de chevaliers.

Conclusion

Pierre BAUDUIN : Nusquam de traditore bona cantio cantata est