Pierre M. Delpu, Les nouveaux martyrs. XVIIIe-XXe siècle

La modernité n’a pas aboli les martyrs. Autrefois morts pour Dieu, aujourd’hui morts pour la nation, pour la vertu, pour la morale, bref, pour « la cause ». Du XVIIIe au XXe siècle, Pierre M. Delpu revient sur ce phénomène en s’attachant à la figure des nouveaux martyrs, femmes et hommes, en France, mais aussi en Espagne, en Italie et plus généralement dans l’Europe entière. Leur sacrifice pour la collectivité sera mis au service de la construction de récits nationaux, et parfois même transnationaux. Ce phénomène s’est accéléré avec les vagues insurrectionnelles et le début des mouvements internationalistes placés sous le sceau de la fraternité.

C’est la préhistoire de l’ère des victimes à laquelle s’intéresse ce livre. Sont ainsi interrogés les représentations, la commémoration, le cycle de vie des martyrs, de leur invention par les contemporains à l’obsolescence de leur mémoire.

Une contribution fondamentale à l’histoire de notre temps, un sujet d’avenir compte tenu du retour fulgurant du « religieux » dans des sociétés qui n’y étaient pas préparées.

Sommaire

Introduction

Chapitre 1. La matrice révolutionnaire

Chapitre 2. Le temps des héros-martyrs

Chapitre 3. Apôtres de la liberté

Chapitre 4. Martyrs vivants

Chapitre 5. Martyres de peuples et universalisme politique

Chapitre 6. Martyrs de la foi et de la loi

Chapitre 7. Les martyrs de la nation

Chapitre 8. Les martyrs du cléricalisme

Chapitre 9. Martyrs socialistes et anarchistes

Chapitre 10. L’apogée du sacrifice national

Chapitre 11. Que devient le martyre politique au “temps des victimes”?

Conclusion