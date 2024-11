Magies, aberrations et mécaniques poétiques de Suzanne Doppelt (Roma Tre)

Colloque international Suzanne Doppelt

Magies, aberrations et mécaniques poétiques de Suzanne Doppelt

Università degli Studi Roma Tre

19-20 mars 2025

Suzanne Doppelt (1956) est une figure de proue de la poésie contemporaine française. Auteure de plus de 20 ouvrages, dont 12 publiés chez P.O.L, Suzanne Doppelt est aussi photographe, co-fondatrice avec Pierre Alferi de la revue Détail ; elle a également fait partie du comité de rédaction de Vacarme et dirigé la collection « Le Rayon des curiosités » chez Bayard. Sa pratique photographique, consubstantielle à son écriture, lui a valu des expositions dans des lieux culturels de renommée internationale, du Cabinet d’art graphique du Louvre à la galerie Pennings en Hollande, en passant par la Fondation Royaumont, le Centre Pompidou, le CipM à Marseille et l’Institut français de Naples. Son travail a également été traduit en plusieurs langues.

Son œuvre multi-médiale combine des assemblages picturaux à des textes en prose et interroge ce qui se joue dans l'acte même du voir (et de la vision). Son travail explore ainsi des thématiques variées, allant de l'énigme photographique, voire cinématographique (Et tout soudain en rien), à la réflexion sur des objets singuliers tels que les boîtes d’optique (Vak spectra), les bulles de savon (Rien à cette magie), les anamorphoses (Lazy Suzie), ou encore les planches encyclopédiques (Amusements de mécanique). Il s’inscrit en ce sens dans une tradition récente de la littérature expérimentale française, refusant de centrer l’écriture sur une expérience personnelle ou un « je » narratif dominant, préférant une prose fragmentée, fluide, qui amorce des récits tout en travaillant à la limite des genres. Son écriture met en crise les repères de lecture, joue avec le sens, le flou, le mouvement et l’anamorphose, créant une prose poétique et littérale qui interroge aussi bien la perception que la construction du sens. Comme pris dans une énigme, les choses, voix, références et lieux apparaissent et disparaissent, changent de forme ou encore se fondent les uns dans les autres. C'est parce qu'elles rejettent la cristallisation du sens en faveur de sensations flottantes et d'impressions soudaines que les œuvres de Suzanne Doppelt peuvent être lues comme des méditations sur le désir, le fantasme, la connaissance et la mort. En jouant sur les retards, les montages, les projections en avant (protentions) et les retours en arrière (rétentions), Suzanne Doppelt révèle que la poésie est un art qui renverse et retourne les points de vue sur les choses et les objets, dans un effort continuel pour saisir ce qui définit le présent.

A ce jour, aucune journée d’études ou monographie n’a été consacrée à son travail. Le présent appel se propose de rectifier cette absence, en vue d’un colloque international qui se tiendra à Rome les 19 et 20 mars 2025.

Contexte et objectifs

Le travail de Suzanne Doppelt participe pleinement au tournant critique de la littérature contemporaine, caractérisé par la création de formes hybrides (associations ou dissociations texte/image), une intertextualité complexe et une interrogation sur les dispositifs artistiques. En croisant poésie et photographie, Doppelt interroge le statut de l’objet artistique, la transposition entre les médiums et l’écriture comme forme d’enquête.

Ce colloque de deux journées invite à explorer les différentes facettes de son travail. Outre les présentations académiques, des événements seront proposés, dont des lectures publiques et des discussions ouvertes au grand public, notamment avec des étudiants des universités de Rome.

Le colloque s’inscrit dans une démarche interculturelle et intermédiatique, abordant des questions de traduction, de réception et de circulation des œuvres littéraires et artistiques contemporaines. Les liens avec le patrimoine italien seront également explorés, notamment à travers les références multiples de Doppelt à l’histoire et à l’art de ce pays.

Axes thématiques

Les communications proposées pourront s’inscrire dans les axes suivants :

o Les poésies de Suzanne Doppelt : questionnements sur les genres et les formes, la tension entre poésie et récit.

o L’Italie dans l’œuvre de Doppelt : influences et intertextualité.

o Doppelt et les arts : dialogues avec le cinéma, la peinture, la musique, et la photographie.

o Dispositifs artistiques : analyse des dispositifs narratifs, visuels et textuels dans ses œuvres.

o Doppelt et la philosophie.

o Savoirs poétiques, enquête et érudition.

o Optique et vision : exploration des enjeux liés à la perception et au regard dans ses textes et photographies.

o Traduction et transposition : passage d’une langue ou d’un médium à l’autre.

Modalités de soumission

Les propositions de communication, en français, anglais ou italien devront inclure un résumé de 500 mots accompagné d’une brève biobibliographie et sont à envoyer à l’adresse suivante : colloquesuzannedoppelt2025@gmail.com avant le 20 décembre.

Comité scientifique

Jeff Barda (University of Manchester - UK)

Michaël Batalla (CipM)

Luca Bevilacqua (Tor Vergata - Università degli Studi di Roma)

Elisa Bricco (Università degli Studi di Genova)

Vincent Broqua (Université Paris 8)

Jean-Michel Gouvard (Université Bordeaux Montaigne)

Nathalie Koble (École Normale Supérieure - PSL)

Abigail Lang (Université Paris Cité)

Luigi Magno (Università degli Studi Roma Tre)

Laure Michel (Université Lumière - Lyon 2)

Estelle Mouton-Rovira (Université Bordeaux Montaigne)

Jean-François Puff (CY Cergy Paris Université)

Fabio Scotto (Università degli Studi di Bergamo)

Comité d’organisation

Jeff Barda (University of Manchester - UK)

Luigi Magno (Università degli Studi Roma Tre)

Estelle Mouton-Rovira (Université Bordeaux Montaigne)

Valerio Soldà (Università degli Studi Roma Tre)

Dates importantes

Date limite de soumission des propositions : 20 décembre 2024.

Notification d’acceptation : 10 janvier 2025.

Contact et informations supplémentaires : colloquesuzannedoppelt2025@gmail.com