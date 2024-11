Colloque Humanistica 2025 : "Explorer les usages et pratiques numériques nouvelles en Humanités" (Dakar)

Appel à communications, Colloque Humanistica 2025

Explorer les usages et pratiques numériques ‘nouvelles’ en Humanités

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Dakar, Sénégal,

22 au 25 avril 2025

Depuis 2020, Humanistica, l’association francophone des humanités numériques organise un colloque annuel à destination de la francophonie des Humanités numériques. Après Bordeaux (2020), Rennes (2021), Montréal (2022), Genève (2023) et Meknès (2024), la sixième édition du colloque Humanistica se tiendra en présentiel à l’Université de Cheikh Anta Diop à Dakar (Sénégal) du 22 au 25 avril 2025. En particulier, l’événement sera hébergé par le Centre de Linguistique Appliquée de Dakar (CLAD) de l’Université.

La première journée sera dédiée à la formation par le biais de conférences et d’ateliers (programme à venir). Le colloque à proprement parler se déroulera ensuite sur 3 journées du 23 au 25 avril 2025. Le 26 avril, une excursion sera proposée par le comité d’organisation local.

En vue de cet évènement, Humanistica renouvelle son appel à la communauté scientifique des humanités numériques et l’invite à présenter ses résultats, méthodes de recherche et usages de l’informatique et des outils numériques dans le contexte de la recherche en humanités, dans le respect de la charte éthique d’Humanistica. Elle encourage la participation de collègues francophones de tout horizon en termes de discipline et d’origine géographique. L’association Humanistica mettra en place un système de bourses visant à aider plusieurs chercheur.e.s à se rendre à Dakar pour participer au colloque une fois leur.s proposition.s de communication acceptées. Ces dernier.ère.s devront être à jour de leur adhésion à Humanistica pour l’année 2025. Les informations figureront sur le site du colloque Humanistica 2025 et seront diffusées aux adhérent.e.s et sur la liste de discussion “DH” de l’association.

Pour cette nouvelle édition que nous espérons riche et diverse, Humanistica s’intéresse aux usages et pratiques “nouvelles” en humanités. Dans un contexte où l'obsolescence technologique est de plus en plus rapide, où le traitement massif des données se généralise en même temps que l’exigence de sobriété, interroger la “nouveauté” nous permet d’aborder les outils, questionnements et contraintes qui font concrètement bouger les lignes de la recherche en humanités. Le comité de sélection sera particulièrement attentif aux cas d’usages présentés dans des contextes diversifiés.

Humanistica encourage plus particulièrement les propositions en lien avec les quatre grands axes thématiques suivants en raison de leur importance, de leurs implications sociales et de leur actualité pour les humanités numériques :

L'axe “Low tech et du FAIR” aborde les besoins des communautés en matière de technologies accessibles et durables, en interrogeant la possibilité d'atteindre les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) au moyen de solutions technologiques simples. Ce thème examine également l'impact environnemental des choix et pratiques technologiques et sa congruence avec les besoins des chercheur.e.s en sciences humaines et sociales.

aborde les besoins des communautés en matière de technologies accessibles et durables, en interrogeant la possibilité d'atteindre les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) au moyen de solutions technologiques simples. Ce thème examine également l'impact environnemental des choix et pratiques technologiques et sa congruence avec les besoins des chercheur.e.s en sciences humaines et sociales. L’axe “Corpus, archives et patrimoine” se penche sur l’ensemble des étapes de traitement des données patrimoniales et archivistiques (collecte, analyse, conservation, communication). Il traite aussi des innovations apportées par les nouvelles technologies et l'IA pour l'automatisation de l'indexation, la reconnaissance de motifs et l'analyse de grandes quantités de données historiques. En outre, il aborde les défis éthiques liés à la numérisation, à la gestion et à la diffusion des collections et des archives, notamment la protection de la vie privée et les questions de droits d'accès, tout en considérant comment ces technologies peuvent redéfinir les pratiques bibliothéconomiques et archivistiques traditionnelles. Les propositions de communication traitant la question de la décolonisation des collections et des archives sont également encouragées.

se penche sur l’ensemble des étapes de traitement des données patrimoniales et archivistiques (collecte, analyse, conservation, communication). Il traite aussi des innovations apportées par les nouvelles technologies et l'IA pour l'automatisation de l'indexation, la reconnaissance de motifs et l'analyse de grandes quantités de données historiques. En outre, il aborde les défis éthiques liés à la numérisation, à la gestion et à la diffusion des collections et des archives, notamment la protection de la vie privée et les questions de droits d'accès, tout en considérant comment ces technologies peuvent redéfinir les pratiques bibliothéconomiques et archivistiques traditionnelles. Les propositions de communication traitant la question de la décolonisation des collections et des archives sont également encouragées. L'axe “ Préservation et de l’outillage des langues peu dotées et de la patrimonialisation des langues” explore les moyens de sauvegarde et de revitalisation des langues minoritaires. Cet axe met en avant les outils numériques nécessaires pour documenter, créer des jeux de données, analyser et préserver ces langues. Il permet également d’explorer la manière dont ces technologies peuvent contribuer à leur valorisation mais aussi comment ces traitements permettent d’enrichir les modèles d’entraînement et créent des synergies avec d’autres langues. Il interroge enfin les enjeux de représentativité, d’équité et de respect de la privée.

explore les moyens de sauvegarde et de revitalisation des langues minoritaires. Cet axe met en avant les outils numériques nécessaires pour documenter, créer des jeux de données, analyser et préserver ces langues. Il permet également d’explorer la manière dont ces technologies peuvent contribuer à leur valorisation mais aussi comment ces traitements permettent d’enrichir les modèles d’entraînement et créent des synergies avec d’autres langues. Il interroge enfin les enjeux de représentativité, d’équité et de respect de la privée. L’axe “Intelligence Artificielle (IA) : pratiques et cas d’usages en SHS” se penche sur les réalisations et les innovations concrètes apportées par l'IA en sciences humaines et sociales. Les chercheurs pourront dans ce cadre présenter des projets qu’ils mènent et examiner la façon dont l'IA peut transformer leurs méthodes de recherche, tout en mettant en lumière les défis et les besoins spécifiques liés à son utilisation en sciences humaines et sociales. Les propositions devront mettre l’accent sur les choix technologiques, les corpus mobilisés pour spécifier les cas d’usage et enrichir la discussion sur la base de ces retours d’expérience. Elles devront permettre de mesurer les perspectives qu’offre l’IA pour la recherche ainsi que d’aborder les questions éthiques et les risques associés à l'analyse des données ainsi produites.

—

Format des communications :

Le colloque Humanistica 2025 se déroulera en présentiel à Dakar et comportera trois types de présentations :

des communications orales de 20 minutes organisées par sessions thématiques

des communications orales de 10 minutes pour la table-ronde dédiée à la jeune recherche en humanités avec une perspective numérique : cette table-ronde réunira de jeunes chercheur.e.s en humanités dont les sujets entrent dans les thématiques du colloque et qui souhaiteraient s’orienter vers les méthodes des humanités numériques.

des posters (session poster dédiée) : présentation visuelle de méthodologies, cas d’usage ou projet.s de recherche en humanités numériques.

Format des propositions de communications orales ou poster :

Les propositions de communications orales ou de posters doivent être rédigées en français et ne devront pas excéder 500 mots. Chaque proposition comportera un argumentaire scientifique présentant la problématique choisie et l’axe du colloque dans lequel elle s’inscrit, le type de données mobilisé, le.s cas d’usage présenté.s et, en annexe (paragraphe différencié), les principales références bibliographiques utilisées. Il est préférable d’éviter les généralités ou la présentation de méthodologies susceptibles d’être déjà bien connues des participants : des contributions problématisées et précises sont attendues.

Les propositions de communication doivent être des textes originaux, qui n’ont pas été présentés ou publiés ailleurs.

Nous vous conseillons de remettre en contexte toute description d’une expérience personnelle, de donner une dimension réflexive à toute présentation d’une institution ou d’un projet. Toute proposition à caractère promotionnel sera exclue.

Modalités de soumission au comité de sélection :

Les propositions de communication devront être envoyées via la plateforme Sciencesconf : https://humanistica2025.sciencesconf.org/

Informations sur le colloque Humanistica 2025, Dakar :

Les documents et informations de référence figureront sur le site du colloque https://humanistica2025.sciencesconf.org/, alimenté et actualisé au fil de l’eau. Merci de vous y référer en priorité.

Pour toute question ou demande, contacter : humanistica2025@sciencesconf.org

—

Calendrier :

1er octobre - 20 décembre 2024 : soumission des propositions de communications

6 janvier - 10 février 2025 : évaluation et sélection des communications

15 février 2025 : résultats de la sélection des communications

mars 2025 : confirmation du programme en ligne

—

Adeline Joffres, pour le comité d'organisation du colloque Humanistica2025.