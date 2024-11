Vous pouvez retrouver ici les vidéos de la journée d’étude “Exposer la littérature jeunesse 2. Mise en espace et médiations pour tout-petits“, qui s’est tenue le 25 avril 2024 à la Médiathèque L’Écho, au Kremlin-Bicêtre, dans le cadre de Partages de lectures et avec le soutien du Département Val-de-Marne et du laboratoire du Cellam de l’Université Rennes 2.

Cette rencontre a pour but d’approfondir la réflexion autour des pratiques et enjeux des expositions de littérature pour la jeunesse, en questionnant la scénographie de ces expositions et en analysant les dispositifs de médiation envers le jeune public.

Cette journée a été organisée par Laurence Le Guen (Cellam-Université Rennes 2) et Hélène Vallotteau (Médiathèque Françoise Sagan, Paris).

Ouverture par Déborah Münzer (vice-présidente du Val de Marne chargée de la culture, de la vie associative, de l’éducation artistique et culturelle et du tourisme), Laurence Le Guen et Hélène Valotteau.

Sommaire

Anne Quévy (Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles) : De la page au mur, un espace à repenser.

Émilie Bettega (BnF-CNLJ) : Les maisons du livre aux Pays-Bas.

Table ronde : La littérature jeunesse scénographiée, animée par Hélène Valotteau avec Marc Deroin & Carine Turin, Anne Gratadour, Olivier Douzou.

Cheyenne Olivier (Université de Tours) : On a lu (et exposé) des albums coréens! Retour sur la conception d’une exposition à la bibliothèque municipale de Tours.

Table ronde : Médiation pour les tout-petits, animée par Laurence Le Guen, avec Hélène Valotteau, Claire Mafféo (Livre et lecture petite enfance, Département du Val-de-Marne) et Nathalie Peine (lectrice et formatrice).

