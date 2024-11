Colloque de l’Association internationale d’étude des littératures et cultures de l’espace francophone, AIELCEF 2025 (Toronto)

Colloque international de l’AIELCEF

Dans le cadre du Congrès de la Fédération canadienne des sciences humaines

Collège George Brown (Toronto, Canada) – 30-31 mai 2025

Entre cohésion et éclatement: Repenser le corps social dans les littératures et les arts francophones

Coordination : Ana Maria Alves, Bragança Polytechnic University et Antje Ziethen, Université de la Colombie-Britannique, Canada

L’Association internationale d’étude des littératures et cultures de l’espace francophone (AIELCEF) organise un colloque international dans le cadre du Congrès de la Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH) qui se tiendra le 30 mai et 31 mai 2025 au Collège Geogre Brown (GBC) de Toronto au Canada.

Le thème général du Congrès 2025 est Redessinons le vivre-ensemble. « Le Collège George Brown invite les communautés étudiantes, enseignantes, de recherches, ainsi que celle des politiques publiques et le grand public à redéfinir le concept de cohabitation entre les êtres humains, l'environnement et les technologies. Cette invitation et ce défi sont lancés dans l’espoir de créer un espace collaboratif à même de réunir différents modes d’apprentissage et de production des connaissances, afin de redéfinir nos rôles et nos responsabilités face aux catastrophes climatiques et humanitaires, aux technologies en constante évolution, à l’isolement social, à la dislocation et à la polarisation grandissante ». Vous trouverez les détails du thème général du Congrès 2025 en cliquant ici.

Le colloque international de l’AIELCEF portera plus spécifiquement sur le thème « Entre cohésion et éclatement : repenser le corps social dans les littératures et arts de l’espace francophone ».

La Francophonie, en tant qu’espace linguistique, culturel et géosymbolique connaît une transformation profonde sur les plans démographique, social et politique. Comme ailleurs dans le monde, les communautés sont confrontées à des défis importants liés à la démocratie, la justice sociale, la technologie, l’environnement, la santé, l’économie et la sécurité. Cet appel à communications invite les chercheurs, écrivains et artistes à réfléchir à ces mutations à travers les prismes de la littérature, de l’art, des médias, et de nouveaux modes de production et de diffusion. Il s’agira d’analyser des objets culturels de l’espace francophone et leur potentiel de dénonciation, de résistance, d’innovation et de dialogue face aux enjeux mondiaux contemporains.

La radicalisation des discours idéologiques et religieux, la polarisation politique et le sentiment croissant d’isolement social sont devenus des réalités, notamment en Occident. Dans cette perspective, comment les artistes et auteurs francophones explorent-ils les tensions identitaires, les inégalités économiques et sociales ainsi que les enjeux de la diversité et de la coexistence ? Avec quels ressorts contribuent-ils à la construction d’identités nouvelles, à une approche renouvelée de la convivialité dans l’optique du CARE et à une représentation engageante de la diversité, tout en nous invitant à penser des communautés plus inclusives, équitables et ouvertes ?

Un enjeu contemporain majeur, même s’il est sujet à débat, consiste en les modalités de décolonisation des savoirs, pratiques et méthodes, lesquelles ont souvent été régies par une vision occidentalo-centrée. Que proposent les écrivains et créateurs francophones pour pluraliser et horizontaliser les modes d’échanges et de production des connaissances, notamment en intégrant les voix autochtones, les savoirs dits « populaires » et les vécus locaux ?

La littérature et les arts se sont aussi emparés des thématiques et des questions de la dégradation environnementale, des crises humanitaires et de l’impact des nouvelles technologies sur nos écosystèmes sociaux et anthropologiques. Dans quelle mesure la Francophonie peut-elle s'affirmer en acteur et non comme spectateur des sujets qui conditionnent le contemporain dans ses déclinaisons identitaires, exiliques, et géopolitiques ou géoculturelles dans une dynamique marquée du sceau du global ?

Voici quelques axes pour explorer le thème du colloque:

· corps social et physique dans l’optique du CARE

· représentation LGBTQ+

· décolonisation des savoirs et des pratiques

· migration

· justice sociale

· conflits religieux, politiques, ethniques

· désinformation

· biodiversité

· urbanisation

· changements climatiques

· effets sur la santé mentale

· innovations de la forme en littérature/art

· développement de nouvelles théories

Soumission des propositions et calendrier

Les propositions de communication de 20 lignes maximum accompagnées d’une notice bio-bibliographique de 10 lignes maximum (contenant vos noms, institution d’attache, adresse courriel et publications récentes) seront reçues jusqu’au 15 janvier 2025 aux adresses courriel : amalves@ipb.pt et antje.ziethen@ubc.ca

Les propositions acceptées par le Comité scientifique seront connues le 15 février j2025. Le colloque se fera principalement en présentiel mais autorisera sur demande des communications à distance.

Avant l’acceptation définitive de leur participation au colloque, les auteur.e.s retenu.e.s devront s’acquitter des frais de participation au Congrès 2025 ainsi que des frais de conférence de l’AIELCEF. Les frais de déplacement et de séjour seront également à la charge des participant.e.s. Les liens internet indiquant les montants, les modalités et les délais de paiement vous seront envoyés ultérieurement. Toutes les communications doivent être présentées en français. Après le colloque, une sélection des communications évaluées et révisées fera l’objet d’un numéro de la revue Recherches Francophones en 2026.

