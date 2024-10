Florian Larminach, Histoire de « la fin de l’Histoire »

On ne cesse de parler de « la fin de l’histoire ». Toute la géopolitique contemporaine semble se placer sous le signe de cette fin annoncée.

C’est à une enquête philosophique sur le sens de cette expression galvaudée mais mystérieuse que nous convie Florian Larminach.

Si l’Histoire a une fin, c’est qu’elle a un but et donc une signification : est-ce le cas ? Vers quoi s’achemine la marche des siècles ? De Kant à Fukuyama, en passant par Hegel et Marx, cette idée de « fin de l’histoire » a connu des métamorphoses.

La thèse soutenue dans cet ouvrage est que l’on est passé de l’idée que cette fin n’était pas encore advenue à la certitude qu’elle avait déjà eu lieu. Que signifie alors notre présent ? Et vers quel avenir nous acheminons-nous ? Quel sens a encore l’histoire ? Des questions plus que jamais d’actualité.

Sommaire :

Introduction. Qu’est-ce que la « fin de l’Histoire » ?

I. Kant, le démon de la fin

II. Hegel, le royaume de la fin

III. Marx, la fin des royaumes

IV. Comte

V. Cournot, la fin proprement dite

VI. Kojève

VII. Fukuyama, la fin dernière

Conclusions. Splendeur et misère de l’histoire

