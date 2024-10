Les ressorts de l'illusion théâtrale (La Roche-sur-Yon)

Appel à communications

Colloque international :

« Les ressorts de l’illusion théâtrale »

ICES (Institut catholique de Vendée), La Roche-sur-Yon, 5/6 novembre 2025

Ce colloque se donne comme objectif de questionner les ressorts de l’illusion théâtrale, de l’Antiquité à nos jours. Volontairement pluridisciplinaire, il sollicite les expertises des chercheuses et des chercheurs venus d’horizons divers.

D’emblée, il conviendra d’examiner un concept – illusion – polysémique. Par exemple, la première définition du Dictionnaire de l’Académie française (1694) définit l’illusion comme une « Apparence, ou artifice, dont on trompe un homme. » ; également comme des « tromperies que font les démons, en faisant paraître aux sens intérieurs et extérieurs les choses autrement qu’elles sont. » ; enfin comme « Une pensée, une imagination chimérique. » Cette définition pourrait convenir au théâtre de Molière, que l’on pense aux machinations de Tartuffe et d’Anaxarque (Les Amants magnifiques), aux « imaginations chimériques » d’un Monsieur Jourdain (Le Bourgeois Gentilhomme) ou d’un Argan (Le Malade Imaginaire). Depuis le XVIIe siècle, le concept a largement évolué, enrichi par d’autres approches telles que l’anthropologie, la psychanalyse ou les sciences cognitives.

En interrogeant les « ressorts de l’illusion théâtrale », ce colloque invite les chercheuses et les chercheurs à proposer des interventions transversales, méthodologiquement complémentaires ; dans une perspective doublement diachronique et synchronique. De la matérialité de la scène théâtrale (la machinerie théâtrale, les décors…) à la réflexion philosophique (le problème/danger de la mimésis depuis Platon…), de la poétique (illusion et vraisemblance…) à la composition dramaturgique (les différentes contraintes d’écriture, la collaboration entre les différents corps de métiers tels que le poète, le chorégraphe, le compositeur, l’ingénieur ou les peintres décorateurs…), en passant par des approches juridiques, anthropologiques, sociologiques ou esthétiques, ce colloque se propose de faire dialoguer plusieurs approches scientifiques afin de dégager de nouvelles perspectives stimulantes à la connaissance des ressorts de l’illusion théâtrale.

Les interventions peuvent s’inscrire dans ces quelques axes non exhaustifs – d’autres seront potentiellement proposés – qui répartiront les différentes sessions du colloque.

I - Analyses architecturales et matérielles de la scène théâtrale

Le théâtre comme architecture illusoire et fictive. Analyse architecturale des théâtres (théâtre antique, scène médiévale, théâtre sous l’Ancien Régime, Opéra, scènes contemporaines…) ; analyse de l’espace intérieur (décoration intérieure, aménagement de la lumière…). La scénographie comme organisation humaine et matérielle de l’illusion. La machinerie, les décorations (décor réaliste, naturaliste, expressionniste, futuriste, surréaliste…).

II – Approches dramaturgiques et poétiques

Existe-t-il une dramaturgie de l’illusion ? L’exemple du Theatrum mundi. Les imaginaires historiographiques de l’illusion baroque. Le répertoire à machines au XVIIe siècle, la comédie-ballet, la tragédie en musique. Illusion et poétique théâtrale. Illusion et versification.



III – Regards philosophiques

Le problème de la mimésis depuis la critique platonicienne. Dans Le réel et son double, Clément Rosset émet l’hypothèse que la fonction de l’illusion serait de se/nous « protéger du réel ». Sa structure reposerait sur le fait de « non pas refuser de percevoir le réel, mais le dédoubler. » Définie comme une esquive, l’illusion serait selon lui « toujours une erreur : elle est toujours inopérante, parce que le réel a toujours raison. »

IV – Approches sociologiques et anthropologiques

Les ressorts sociologiques et politiques de l’illusion théâtrale (politique du spectacle depuis l’Antiquité, le rôle de la mécanique théâtrale sous le règne de Louis XIV…). Les personnages victimes in/conscientes de leurs déterminismes culturels, économiques et sociaux (Œdipe, Hamlet, Jourdain, Figaro, Bérenger…). Approches/dialectiques objectives et subjectives de l’illusion théâtrale chez les différents publics (cf. Bourdieu). Approches de l’illusion théâtrale dans les scènes extra-européennes.

—

Modalités pratiques

Les propositions de communication (500 mots environ) ainsi qu’une brève bio-bibliographie sont à renvoyer pour le 18 mars 2025 aux deux adresses suivantes :

colloqueillusion@yahoo.com / anthony.saudrais@univ-brest.fr

Les candidats retenus seront informés au plus tard le 22 avril 2025.

—

Organisation (CRICES)

Anthony Saudrais, ICES / CRICES

Comité scientifique

Alain Le Gallo, professeur associé, ICES / CRICES

Sylvie Paillat, docteure en philosophie, ICES / CRICES

Antoine Ploux, maître de conférences en droit public, ICES/ CRICES

Anthony Saudrais, docteur en Histoire de l’art, ICES / CRICES

Bibliographie sélective

APOSTOLIDÈS, Jean-Marie, Le Roi-Machine : spectacle et politique au temps de Louis XIV, Paris, Minuit, 1981.

Architectures fictives. Représenter l’architecture : pratiques littéraires et artistique des époques modernes et contemporaines, sous la direction de R. Robert et G. H. de la Portbarré-Viard, Bordeaux, PUB, coll. « Eidôlon », n° 129, 2021, p. 191-203.

BIET, Christian, « L’avenir des illusions ou le théâtre des illusions perdues », Littératures classiques, 2002, n° 44, p. 175-214

– et Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre ?, Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 2006.

BOURDIEU, Pierre, Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972.

CAYE, Pierre, Empire et décor. L’architecture et la technique à l’âge humaniste et classique, Paris, Vrin, 1999.

CORNUAILLE, Philippe, Les décors de Molière (1658-1674), Paris, PUPS, 2015.

DELMAS, Christian, « Légitimation doctrinale et genre mineur. Le cas du théâtre à machines », Littératures classiques, 2004/2, n° 51, p. 225-231.

ELIADE, Mircea, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 1963.

FORESTIER, Georges, Le Théâtre dans le théâtre sur la scène française du XVIIe siècle, Genève, Droz, 1996 (1981).

HASKELL, Francis, L’historien et les images, Paris, Gallimard, 1995.

KINTZLER, Catherine, Poétique de l’opéra français de Corneille à Rousseau, 2° édition, Paris, Minerve, 2006 (1991).

KONIGSON, Elie, L’espace théâtral médiéval, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1975.

L’appareil scénique dans les spectacles de l’Antiquité, ouvrage collectif sous la direction de B. Le Guen et S. Milanezi, Vincennes, PUV, 2013.

L’État en scènes. Théâtres, opéras, salles de spectacle du XVIe au XIXe siècles. Aspects historiques, politiques et juridiques, sous la direction de R. Carvais et C. Glineur, Paris, CEPRISCA, coll. « Colloques », 2018, p. 161-171.

LA GORCE, Jérôme de, Carlo Vigarani, intendant des plaisirs de Louis XIV, Perrin/Château de Versailles, coll. « Les métiers de Versailles », 2005.

Rosset, Clément, Le réel et son double, Paris, « folio essais », 1976.

ROSSI, Paolo, Les philosophes et les machines, 1400-1700, traduction française de P. Vighetti, Paris, PUF, 1996.

ROUSSET, Jean, La littérature de l’âge baroque en France. Circé et le paon, Paris, Librairie José Corti, 1953.

SIGURET, Françoise, L’œil surpris. Perception et représentation dans la première moitié du XVIIe siècle, nouvelle édition, Paris, Klincksieck, 1993.

SURGERS, Anne, Scénographie du théâtre occidental, 2e édition revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2007.