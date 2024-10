Empreintes de femmes. Le monde vu par les voyageuses francophones (Nice)

Empreintes de femmes : Le monde vu par les voyageuses francophones

Colloque international

4-5 juin 2025

Université Côte d’Azur, MSHS-SE

Comité d’organisation:

Véronique Magri, Fanny Martín Quatremare & Odile Gannier (PR émerite)

UniCA, Bases, Corpus, Langage/ Universidad de Granada, HUM-733: Filología francesa: estudios lingüísticos y literarios, UniCA, CTELA, MSHS-SE

Avec le concours du CRLV-IUF.

Doctorantes et doctorants : Camilla Boselli, Eusèbe Guidjimey

En 1866 Richard Cortambert publiait Les illustres Voyageuses, le premier ouvrage consacré aux femmes voyageuse, de l’époque médiévale jusqu’à la sienne. Plus tard, à la fin du XIXe siècle, Amélie Chevalier et Marie Dronsart élargiront ce champ avec leurs ouvrages, Les Voyageuses au XIXe siècle et Les grandes Voyageuses. Depuis lors, l’intérêt pour les voyageuses n’a cessé de croître même si leurs œuvres demeurent souvent méconnues du grand public. Pourtant, nombreuses sont les femmes qui ont vu dans les voyages une opportunité d’élargir leur horizon et de nourrir leur plume. Comme l’ont souligné des chercheurs tels que Pierre Rajotte (1997) et Bénédicte Monicat (1992), à travers leurs récits, les voyageuses du XIXe siècle se sont inscrites dans les conventions de leur époque, offrant ainsi des témoignages précieux sur les transformations sociales ainsi que sur la place et le statut des femmes dans la société. Quelle évolution peut-on observer dans ces écrits au fil du temps ? Quelle image donnent-elles d’elles-mêmes ? Si le voyage leur permet de s’approprier l’espace, l’écriture devient pour elles un moyen d'explorer leur imaginaire et de redéfinir leur place dans le monde.

Ce colloque vise à renouveler l’étude des récits de voyage de ces écrivaines francophones, en abordant plusieurs axes d’analyse :

Exploration et émancipation : Comment les voyages ont-ils permis aux femmes de redéfinir leur identité et d’acquérir une forme d'émancipation ?

Genres littéraires et récits de voyage : Quelles formes narratives adoptent-elles, et comment s’inscrivent-elles dans les traditions littéraires viatiques, journaux intimes, carnets de route, correspondances, récits publiés entre autres ?

Intersectionnalité et voyages : Quels rôles jouent la classe sociale, l’ethnicité ou la sexualité dans l’expérience des voyageuses ?

Voyages et géopolitique : Comment leurs récits reflètent-ils les contextes politiques, coloniaux ou postcoloniaux ? Comment ces récits témoignent-ils des dynamiques de pouvoir et de résistance ?

Contemporanéité des récits : Quels changements ou continuités dans les motivations, les styles et les enjeux des récits observe-t-on entre les récits de voyage des XIXe et XXIe siècles ? Voyage et technologie : Quel impact les nouvelles technologies (photographie, vidéo, blogs, réseaux sociaux) ont-elles sur la narration de l'expérience du voyage contemporain ?

Écriture des voyages : Qu’elles soient exploratrices, aventurières, diplomates ou simples curieuses du monde, comment les femmes ont-elles renouvelé les codes du récit de voyage ? Quels thèmes ou particularités stylistiques émergent de leurs écrits ? Les récits des voyageuses témoignent-ils de particularités d’écriture identifiables ? La manière d’écrire témoigne-t-elle de spécificités lexicales ou grammaticales.

Modalités de soumission :

Les propositions de communication, d'une longueur de 300 à 500 mots, doivent être soumises avant le 15 janvier 2025 à l’adresse suivante : [veronique.magri@univ-cotedazur.fr et fmquatremare@ugr.es ; odile.gannier@univ-cotedazur.fr]. Chaque proposition doit inclure un titre, un résumé de la communication ainsi qu’une brève biographie de l'auteur(e) (150 mots maximum).

Les communications devront être présentées en français.

Calendrier

Date limite de soumission : 15 janvier 2025

Notification d'acceptation : à partir du 30 janvier 2025

Colloque : 4 et 5 juin 2025

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter [Véronique Magri, Fanny Martín Quatremare, Odile Gannier]

[veronique.magri@univ-cotedazur.f ; fmquatremare@ugr.es ; odile.gannier@univ-cotedazur.fr].

Comité scientifique:

Anne Brogini (UniCa, CMMC)

Sylvie Camet (Université de Lorraine)

Jean-Christophe Gay (UniCA, Urmis)

Véronique Montagne (UniCa, BCL)

Vanezia Pârlea (Université de Bucarest)

Qingya Meng (Université de la Réunion)

Sylvie Requemora (CRLV, IUF)

Małgorzata Sokołowicz (Institut d'études romanes de l'université de Varsovie )

Samuel Thévoz (chercheur de Lausanne et la Sorbonne)

Natascha Ueckmann (Université Martin Luther de Halle, Wittemberg)



Bibliographie indicative:

Azema, Lucie, Les femmes aussi sont du voyage. L'émancipation par le départ, Paris, Flammarion, Points, 2021

Bourguinat, Nicolas (dir.), Le Voyage au féminin. Perspectives historiques et littéraires (18e-20e siècles), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008

Chevalier, Amélie, Les voyageuses au XIXe siècle. Tours. Alfred Mame et fils, 1888.

Cortambert, Richard, Les illustres voyageuses, Paris, E. Maillet, 1866

Dronsart, Marie, Les grandes Voyageuses, Paris, Hachette, 1894

Estelmann, Frank, Moussa Sarga & Wolfzettel Friedrich, Voyageuses européennes au XIXe . Identités, genres, codes, Paris, PUPS, 2012

Monicat, Bénédicte, Itinéraires de l'écriture au féminin : Voyageuses du 19e siècle, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1996.

Monicat, Bénédicte, « Pour une bibliographie des récits de voyages au féminin (XIXe siècle) », dans Romantisme, n° 77 (1992), p. 95-100.

Rajotte, Pierre, Le récit de voyage : Aux frontières du littéraire, Montréal, Triptyque, 1997.

« Les écrivaines voyageuses en Europe du Nord durant le long dix-neuvième siècle », Colloque, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France, 27 et 28 février 2025, https://www.fabula.org/actualites/121031/les-ecrivaines-voyageuses-en-europe-du-nord-durant-le-long-dix-neuvieme-siecle.html

Sites web

https://journals.openedition.org/viatica/3196

https://www.crlv.org/astrolabe/quand-femmes-arpentent-colonies

https://www.crlv.org/actualites/29-30-juin-2023-colloque-international-femmes-en-voyages-universita-di-bergamo

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/MEM-ASTROLABE/dumas-03895641v1