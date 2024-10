Traces de lectures : interprétation, réception, création. 7e doctoriales de la SFLGC (Reims)

7e Doctoriales de la SFLGC.

Traces de lectures : interprétation, réception, création

24 & 25 juin, Université de Reims - Champagne Ardenne

Les 24 et 25 juin 2025 se tiendront les 7e Doctoriales de la SFLGC à l’université de Reims, et seront accueillies par le CRIMEL (crimel.hypothèses.org). Il s’agit d’un rendez-vous important pour les jeunes chercheuses et jeunes chercheurs, qui pourront présenter leurs travaux et échanger entre eux et avec des enseignantes-chercheuses et des enseignants-chercheurs en littérature comparée, provenant de diverses universités.

Pour cette édition, une thématique a été retenue, celle des traces de lectures. Matérielle ou immatérielle, la trace de lecture intervient à différents moments de l’expérience littéraire, dans des pratiques diverses, spontanées ou normées, individuelles ou collectives. Elle s’invite dans les marges des livres, dans les autobiographies et les mémoires, dans les essais critiques, dans les archives des œuvres littéraires, mais aussi dans la matière des textes eux-mêmes : liée au processus d’écriture, elle construit, de façon plus ou moins explicite, un rapport à des textes, des figures, des modèles. Ces derniers marquent les textes concrètement ou hantent l’horizon des œuvres, selon des modalités très diverses, qui vont de l’hommage à la parodie, de l’inscription dans une tradition à la contestation des valeurs reçues. Aborder l’intertextualité sous l’angle de la trace invite ainsi à explorer la dynamique du lien entre présence textuelle et imaginaire littéraire. La littérature comparée, qui étudie le dialogue entre les textes, accueille volontiers cette notion ; elle informe notamment l’expérience de la traduction, que l’on peut comprendre comme un processus interprétatif, et qui porte en creux les traces d’une langue dite « étrangère ». Elle relève aussi, plus largement, des études de réception et de structuration des imaginaires littéraires.

Les doctorantes et doctorants (de préférence à partir de la 2e année de thèse) seront invités à présenter ce qui, au sein de leur sujet de thèse, peut entrer en résonance avec les thématiques indiquées ci-dessus, et ce au cours d’exposés de 20 minutes, organisés en ateliers thématiques. Chaque atelier donnera ensuite lieu à une discussion élargie entre les participants. Deux conférences plénières et une ou deux tables rondes contribueront aussi à l’exploration de la thématique.

Pour favoriser les échanges, les Doctoriales se dérouleront pendant deux jours. Les deux déjeuners et les pauses café seront pris en charge.

Les autres frais (voyage, hébergement) restent à la charge des participantes et participants, qui sont invités à solliciter leur unité de recherche et/ ou leur École Doctorale (en cas de difficulté dans ce domaine, merci de vous rapprocher des organisateurs).

—

Conditions de participation :

– Avoir inscrit une thèse en littérature comparée, de préférence depuis l’automne 2023 (2e année de thèse) ou antérieurement.

– Soumettre par mail une proposition (titre, 15 à 20 lignes de présentation de l’intervention, nom du directeur de thèse et université d’appartenance, date de début de recherches) et un CV avant le 10 janvier 2025 aux adresses suivantes : cecile.gauthier@univ-reims.fr , jean-louis.haquette@univ-reims.fr

—

Pour le comité d’organisation : Cécile Gauthier & Jean-Louis Haquette.