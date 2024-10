Le Japon dans les créations litteraires et filmiques au féminin en français et en italien, XXe-XXIe s. (Univ. du Minho, Braga, Portugal)

Le Japon dans les créations litteraires et filmiques au féminin en français et en italien (XXe-XXIe siècles)

Colloque International

Université du Minho, Braga, Portugal

8-9 mai 2025

Il Giappone nelle créazioni letterarie e filmiche al fémminile in francese e in italiano (secoli XX-XXI)

Convegno Internazionale

Università del Minho, Braga, Portogallo

8-9 maggio 2025

La fascination de l’Occident pour l’Orient remonte au Moyen Âge. Mais depuis la Belle Époque jusqu’à aujourd’hui l’engouement pour le Japon et notamment pour les coordonnées esthétiques et éthiques de sa culture, s’est tant intensifiée qu’il est devenu impossible de dissocier l’Occident moderne et postmoderne de phénomènes tels que le japonisme, le manga, le sushi, Pokémon ou le style de vie zen. Cependant, ces exemples de réappropriation culturelle, qui mettent l’accent sur la beauté comme valeur nippone majeure, ne sont pas séparables de notre mémoire historique recente, marquée par des événements à grand impact traumatique: Hiroshima et Nagasaki (1945), Fukushima (2011) sont des noms qui résonent de l’horreur nucléaire. Hantée par la mémoire de ces événements, l’admiration pour le Japon et la nipponicité ne continue pas moins d’imprégner la peinture (Pollock), la bande dessinée (le manga), la haute-couture (Kenzo), l’écriture essayistique (Barthes, Lévi-Strauss) et aussi la littérature (le haïku) et le cinéma (Kurosawa, Oshima).

Organisé par le groupe de recherche 2i (Identités et Intermédialités) et par le Département d’Études Romanes – section d’Études Françaises et Italiennes, ce colloque s’intéresse aux formes et modalités de la présence du Japon dans la littérature d’expression française et italienne (Marguerite Duras, Michel Butor, Jean-Philippe Toussaint, Nicolas Bouvier, Michaël Ferrier, Philippe Forest, Fosco Maraini, Goffredo Parise, Italo Calvino, Giorgio Amitrano et, parmi les écrivaines les plus récentes ?, Laura Imai Messina e Francesca Scotti). S’y détachent les œuvres de Dacia Maraini et de Amélie Nothomb, avec leurs romans autobiographiques ou autofictionnels qui tournent autour ou dérivent de l’enfance vécue au Pays du Soleil Levant.

Dans la mesure où le Film peut être considéré une extension ou projection des idées d’un écrivain ou écrivaine, le colloque s’intéresse également aux relations entre littérature et cinéma. Les propositions portant sur l’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire sont les bienvenues. Il en va de même pour les propositions montrant comment « le septième art » – désignation créée par Ricciotto Canudo, théoricien italien du cinema – a influencé la littérature, comment il l’a changée et fait repenser.

Prenant Dacia Maraini et Amélie Nothomb comme références majeures, la priorité sera donnée aux créations littéraires et/ou filmiques de femmes et surtout aux créations au féminin, afin de déstabiliser les assignations binaristes de genre et de sexe.

L’objectif de ce colloque est de procurer l’occasion de rapprocher et de mettre en perspective et en relation des récits littéraires et filmiques contemporains au féminin, en français et en italien, qui thématisent le Japon.

Axes thématiques possibles :

- Enfances au Japon

- Travailler au Japon

- Aimer au Japon/ le Japon

- Parler Japonais

- Tokyo

- Le Mont Fuji et autres paysages

- Les Japonaises

- Chocs culturels

- Désastres et catastrophes

- Mémoire et Oubli

- Minimalisme

- Lieux-communs et images-stéréotypes

—

Bibliographie indicative

—

Le colloque se tiendra à l’Université du Minho, Campus de Gualtar, Braga, Portugal, les 8-9 mai 2025.

Les langues de travail sont le Français et l’Italien. Les communications ne dépasseront pas les 20 minutes.

La proposition de communication (titre et résumé), d’une longueur d’environ 300 mots, accompagnée d’une bionote de 100 mots max., est à envoyer avant le 15 janvier 2025 aux adresses suivantes : calvares@elach.uminho.pt et gaia.bertoneri@elach.uminho.pt. La notification d’acceptation sera communiquée jusqu’au 1er février 2025

Une publication des études présentées est prévue, sous réserve de leur acceptation après évaluation par les pairs.

—

Inscription jusqu’au 5 avril 2025 :

Frais : 120,00€ (comprend deux déjeuners, pauses-cafés et documentation)

Membres de l’APEF à jour, chercheurs du CEHUM : 80,00€

Modalités de paiement :

Virement bancaire : IBAN : PT50 0035 0171 00167322630 15

BIC SWIFT: CGDIPTPL

(Photocopie du virement ATM envoyée en version numérisée aux adresses calvares@elach.uminho.pt et gaia.bertoneri@elach.uminho.pt)

*

Il fascino dell’Occidente per l’Oriente risale al Medio Evo. Ma dalla Belle Époque fino ad oggi l’ammirazione per il Giappone, in particolar modo per le coordinate estetiche ed etiche della sua cultura, si è intensificata al punto da essere impossibile dissociare l’Occidente moderno e postmoderno da fenomeni come il giapponismo, il manga, il sushi, Pokémon o lo stile di vita zen. Questi esempi di riappropriazione culturale, che privilegiano la bellezza come valore nipponico assiale, non sono, tuttavia, dissociabili dalla nostra memoria storica recente, caratterizzata da eventi di grande impatto traumatico: Hiroshima e Nagasaki (1945), Fukushima (2011) sono nomi che risuonano dell’orrore nucleare. Ossessionato da questi fatti, il fascino per il Giappone e per la nipponicità non smette di impregnare la pittura (Pollock), i fumetti (il manga), l’alta moda (Kenzo), la scrittura di saggi (Barthes, Lévi-Strauss) e anche la letteratura (haïku) e il cinema (Kurosawa, Oshima).

Organizzata insieme al gruppo di ricerca 2i (identità e intermedialità) e dalla Sezione di Studi Francofoni e Italiani del Dipartimento di Studi Romanzi, questo convegno si concentra sulle forme e modalità di presenza del Giappone nella letteratura di espressione francese e italiana (Marguerite Duras, Michel Butor, Jean-Philippe Toussaint, Nicolas Bouvier, Michaël Ferrier, Philippe Forest, Fosco Maraini, Goffredo Parise, Italo Calvino, Giorgio Amitrano e, tra le scrittrici più recenti, Laura Imai Messina e Francesca Scotti). Qui, si distinguono come specialmente rilevanti le opere di Dacia Maraini e di Amélie Nothomb, i cui romanzi autobiografici o autofiction ruotano intorno all’infanzia passata nel Paese del Sol Levante.

Considerando il Film come una possibile estensione o proiezione delle idee di una scrittrice/uno scrittore, questo convegno si concentra anche sui rapporti tra Letteratura e Cinema. Saranno ben accette proposte che si focalizzano sul rapporto tra un’opera letteraria e il rispettivo adattamento cinematografico, così come gli studi che mostrano come la “settima arte”, denominata così dal teorico cinematografico italiano Ricciotto Canudo, ha saputo influenzare la Letteratura, dimostrando, quindi, come il Cinema abbia modificato o fatto ripensare la Letteratura.

Prendendo Dacia Maraini e Amélie Nothomb come esponenti di rilievo, verranno privilegiate le creazioni di donne, ma soprattutto le creazioni al femminile per destabilizzare le attribuzioni binariste di genere e di sesso.

L’obiettivo di questa giornata di studi è costituire un’opportunità per avvicinare, mettere in prospettiva e in relazione narrative letterarie e filmiche contemporanee al femminile, in francese e in italiano, che tematizzino il Giappone.

Linee tematiche possibili:

- Infanzia in Giappone

- Lavorare in Giappone

- Amare in Giappone/Amare il Giappone

- Parlare giapponese

- Tokyo

- Il Monte Fuji e altri paesaggi

- Le giapponesi

- Schock culturali

- Disastri e catastrofi

- Memoria e Obio

- Minimalismo

- Luoghi comuni e immagini stereotipate

Bibliografia indicativa

Il convegno avrà luogo all’Università del Minho, Campus de Gualtar, Braga, Portugal, nei giorni 8-9 maggio 2025.

Le lingue di comunicazione sono il francese e l’italiano. I contributi non dovranno superare 20 minuti.

La proposta di contributo (titolo e abstract), dovrà contenere al massimo 300 parole, accompagnata da una nota biobibliografica di non oltre 100 parole, dovrà pervenire entro il 15 gennaio 2025 ai seguenti indirizzi email: calvares@elach.uminho.pt e gaia.bertoneri@elach.uminho.pt. La notificazione di accettazione sarà comunicata entro il 1° febbraio 2025

Sarà prevista una pubblicazione degli studi presentati, con riserva della loro accettazione dopo una valutazione peer review.

Iscrizione fino al 5 aprile 2025:

Costi : 120,00€ (include due pranzi, le pause caffè e la documentazione)

Membri/Soci aggiornati dell’APEF, ricercatori del CEHUM : 80,00€

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario: IBAN : PT50 0035 0171 00167322630 15

BIC SWIFT: CGDIPTPL

(Fotocopia del bonifico ATM da inviare in formato digitale agli indirizzi calvares@elach.uminho.pt e gaia.bertoneri@elach.uminho.pt)