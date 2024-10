Science-fiction et handicaps (Grenoble)

Colloque Stella Incognita

Science-fiction & handicaps

2, 3 et 4 avril 2025

Université Grenoble Alpes – Salle Jacques Cartier – Campus Saint Martin d’Hères

Comité d’organisation :

Clément Pélissier, Filippo Fonio

Si on s’en tient à une représentation très superficielle, la science-fiction est associée à des humains idéalisés et à des techniques futuristes. La réalité de la science-fiction est tout autre. La question des capacités est souvent au cœur de ses thématiques, et elle met en avant autant les points faibles que les points forts des personnages. Elle n’hésite pas à évoquer des histoires de vies compliquées et des techniques complexes aux retentissements tantôt négatifs, tantôt positifs. La question des handicaps y est de ce fait massivement présente, de Luke Skywalker avec sa main prothétique, à Daniel Keyes qui, dans des Fleurs pour Algernon explore tout le spectre allant du déficit mental au génie.

La notion de handicap est elle-même vaste et plurielle. La loi française le définit ainsi : « Constitue un Handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ». De fait, une partie importante de la population a un vécu de la situation de handicap. De même, la science-fiction joue autant sur la sous-capacité que sur la sur-capacité, les deux lui servant à ouvrir des horizons d’humanité très variés, où le travail d’identification peut s’exercer à plein.

Physiques ou mentaux, sensoriels ou moteurs, permanents ou temporaires, visibles ou invisibles, les handicaps apportent une palette infinie de situations humaines qui sollicite l’imaginaire. Le personnage principal éprouvant une situation ou un vécu à assumer ou à dépasser constitue un motif classique, de même que la créativité technique pour y remédier et ses défaillances. Au lieu de figures lisses et parfaites, la science-fiction aime explorer les points faibles, les failles et les effets d’étrangeté. Depuis le Talon d’Achille mythologique jusqu’à la kryptonite incapacitant Superman, voir comment l’on triomphe des épreuves crée un ressort romanesque puissant. Cela donne lieu à toute une exploration des différences et des rapprochements, des désocialisations et des nouvelles relations, des stigmatisations et des héroïsations.

Nous sommes plongés à la fois dans des histoires personnelles (amour, amitié, famille..), mais aussi dans des histoires sociales et dans des histoires techniques entremêlées. Les surcapacités, les incapacités et les déplacements de capacités créent des possibilités d’agir sur le monde et les autres, de les percevoir et de les ressentir. Le plus puissant, comme Hulk, se révèle aussi le plus instable émotionnellement. On retrouve souvent imaginée la surcompensation des limites, comme pour le Pr. Xavier des X-Men, érigé en figure souveraine sur son trône mobile. Ou encore chez Daredevil, super-héros non-voyant aux capacités sensorielles surhumaines. Le plus détaché de nous, comme le Pr. Tournesol dans Tintin, se révèle aussi le plus attachant, apportant souvent, comme par inadvertance, un élément clef. La plus déshéritée, comme Gally dans Gunnm, se trouve être celle qui a l’héritage le plus riche. Les plus asociaux, comme Virgo de Li-Cam, ou Lauren Oya Olamina d’Octavia Butler, sont le plus connecté aux émotions des autres. Par effet de miroir, on nous parle de nos propres fluctuations de capacités. Bien sûr, la question des incapacités et des sur-capacités entre en écho avec celle du pouvoir et de son apprentissage, et aussi, forcément, avec celle du devoir et du bon usage.

Sans remonter très loin dans l’histoire, Les Mains d’Orlac (1920) de Maurice Renard, plusieurs fois porté à l’écran, est l’histoire complexe d’une double greffe de mains dans laquelle l’auteur prête une attention aiguë aux retentissements fonctionnels, identitaires et symboliques. Au milieu du XXe siècle, le cycle classique des Seigneurs de l’Instrumentalité de Cordwainer Smith montre plusieurs personnages avec des handicaps, de même que Limbo (1952) de Bernard Wolfe. Dans une période plus récente, la question des handicaps est très présente, en particulier à la télévision et au cinéma : Super Jaimie (1976-1978), Ghost in the Shell (1995, 2004, 2017), Iron Man (2008, 2010, 2013), Avatar (2009, 2018), ReGenesis (2004-2008), etc.

Ces quelques aperçus de la thématique des handicaps dans la science-fiction montrent qu’elle touche toutes les aires culturelles, qu’elle est travaillée à la fois dans la culture populaire et dans la culture plus érudite, qu’elle ne cesse de s’enrichir et de s’approfondir, et que les œuvres concernées ont été souvent primées, ce qui souligne la qualité du traitement artistique autant que sa signification humaine.

Le champ/chant des handicaps ouvre ainsi des perspectives larges et variées. De ce fait, nous soulignons que cet appel est ouvert à des personnes de toutes disciplines. Il est aussi ouvert à des supports de tout type (roman, bande dessinée, série télévisée, film, jeu vidéo, jeu de rôle, arts, etc.). Il est enfin ouvert à des corpus d’aires culturelles variées (Europe, Amériques, Asie, etc.) et à des corpus de différentes périodes historiques.

Au-delà du colloque, nous avons pour but une publication (livre), avec Comité de Lecture.

—

Les propositions devront contenir :

un titre

un résumé de 300 à 500 mots

une courte présentation de l’auteur ou l’autrice de la proposition (2 à 5 lignes)

Elles sont à envoyer aux 2 adresses suivantes :

pelissier.conferences@gmail.com

association.stella.incognita@gmail.com

—

Calendrier :

Date limite de soumission : 1er décembre 2024

Date de réponse : 15 janvier 2025

Inscription à l’Association Stella Incognita : 15 janvier – 2 avril

Date du colloque : 2-3-4 avril 2025

Lieu :

Salle Jacques Cartier – Campus Saint Martin d’Hères

Tram C – Arrêt Bibliothèque Universitaire

Comité scientifique

Clément Pélissier, Filippo Fonio, Danièle André, Samuel Minne, Ugo Bellagamba, Natalia Chumarova, Hervé Lagoguey, Natacha Vas-Deyres, Jean-Sébastien Steyer, Jérôme Goffette

Quelques pistes bibliographiques

Études

Allan (Kathryn) : Disability in Science Fiction: Representations of Technology as Cure, Palgrave Macmillan, 2013, Springer, 2015, https://books.google.fr/books?id=LXUhAQAAQBAJ

Allan (Kathryn), Cheyne (Ria) : « Science Fiction, Disability, Disability Studies: A Conversation », Journal of Literary & Cultural Disability Studies, Liverpool University PressVolume 14, Issue 4, 2020, pp. 387-401

Bellin (Joshua David) : Framing Monsters: Fantasy Film and Social Alienation, Carbondale, Southern Illinois UP, 2005

Bennett (DeeDee) : « Scientific eventuality or science fiction: The future of people with different abilities », Futures, Volume 87, March 2017, Pages 83-90, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328716300131

Bennett (Roger), Vijaygopal (Rohini) : « Exploring mobility and transportation technology futures for people with ambulatory disabilities: A science fiction prototype », Technovation, Volume 133, May 2024, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497224000518

Bérubé (Michael) : « Disability and Narrative », PMLA, Cambridge University Press, octobre 2020, https://www.cambridge.org/core/journals/pmla/article/abs/disability-and-narrative/2B3BC2CD099F84E2C0E70BF7D9C38399

Bretel (Alexandre) : « Corps reconfigurés ou corps augmentés ? Techno-imaginaire de la figure du cyborg chez les personnes en situation de handicap », Quaderni 2022/1 (n° 105), pages 19 à 34, https://www.cairn.info/revue-quaderni-2022-1-page-19.htm

Callus (Anne-Marie), Grech (Victor) : « Disabilities and Extraordinary Abilities in Science Fiction », Foundation, Vol. 50, N° 140, 2021, pp. 18-31

Carr (Diane) : « Bodies That Count: Augmentation, Community, and Disability in a Science Fiction Game », Journal of Literary & Cultural Disability Studies, Liverpool University Press, Volume 14, Issue 4, 2020, pp. 421-436

Cascarino (Adrien) : « Les Méta-Barons, des cyborgs subversifs ? », ReS Futurae, n° 14, 2019, https://journals.openedition.org/resf/3776

Chauvaud (Frédéric), Mellier (Denis) : « Corps handicapés et corps mutilés dans la BD », Les rencontres d’Angoulême : penser et comprendre la bande dessinée. Corps handicapés, corps mutilés dans la bande dessinée, Nov 2017, Angoulême, France. Presses universitaires de Rennes, 2020

Cheyne (Ria) : Disability, Literature, and Genre: Representation and Affect in Contemporary Fiction, Liverpool UP, coll. « Representations: Health, Disability, Culture and Society », 2019

« Disability Studies (Special Issue on) », MOSF Journal of Science Fiction, Volume 3, Issue 2, July 2019, https://static1.squarespace.com/static/52615e54e4b051d1915a8890/t/60250e6b4959b675e9b20268/1613041269676/V3N2+Disability+Studies+Special+Issue+.pdf

Dronkert (Leonie) : « Cripping Collaboration: Science Fiction and the Access to Disability Worlds », Medical AnthropologyCross-Cultural Studies in Health and Illness, Volume 42, 2023 - Issue 8, pp. 720-736, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01459740.2023.2230345

Flynn (Susan) : « The Future is Fixable: Convention and Ableism in Science Fiction », MOSF Journal of Science Fiction, Volume 3, Issue 2, July 2019, https://static1.squarespace.com/static/52615e54e4b051d1915a8890/t/60250e6b4959b675e9b20268/1613041269676/V3N2+Disability+Studies+Special+Issue+.pdf#page=76

Gibson (Richard) : « Graphic illustration of impairment: science fiction, Transmetropolitan and the social model of disability », Medical Humanities, 46 (1), mars 2020, https://mh.bmj.com/content/46/1/12.full

Goffette (Jérôme) (dir.) : Science-fiction, prothèses et cyborgs, BoD - Books on Demand, 12 nov. 2019

Grim (Olivier Rachid) : « Mutatis mutandis [1]La figure du mutant comme paradigme de la condition humaine », Enfances & Psy, 2011/2 (n° 51), pages 37 à 47, https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2011-2-page-37.htm

Hladki (Janice) : « Hazardous Futures and Damned Embodiments: Disability and White Masculinization in Science Fiction Film », Journal of Literary & Cultural Disability Studies, Liverpool University PressVolume 14, Issue 4, 2020, pp. 453-467

Holder (Matthew) : « Imagining Accessibility: Theorizing Disability in Disabled People Destroy Science Fiction », Disability Studies Quarterly, 40 (3), 2020

Hottois (Gilbert) : « Le transhumanisme dans la science-fiction. La science-fiction à l’avant-garde des questions philosophiques et éthiques », Futuribles, 2017/5 (N° 420), pages 63 à 77, https://www.cairn.info/revue-futuribles-2017-5-page-63.htm?contenu=article

Jerreat-Poole (Adan) : « Virtual Reality, Disability, and Futurity: Cripping Technologies in Half-Life: Alyx », Journal of Literary & Cultural Disability Studies, Liverpool University Press, Volume 16, Issue 1, 2022, pp. 59-75

Kunz Westerhoff (Dominique) : « Toi, cyborg ? L’hybridation prothétique dans la nouvelle de science-fiction », ReS Futurae, n° 16, 2020, https://journals.openedition.org/resf/8554

Kuppers (Petra) : « ADAPT in space! Science fiction and disabilityStorying interdependence », in Bree Hadley, Donna McDonald (dir.) : The Routledge Handbook of Disability Arts, Culture, and Media, Routledge, 2018

Lee (Regina Yung), McCormack (Una) (dir.) : Biology and Manners: Essays on the Worlds and Works of Lois McMaster Bujold, Liverpool UP, 2020

Li (Amy S.) : « Disability Studies in Science Fiction and Fantasy », Journal of Literary & Cultural Disability Studies, Liverpool University Press, Volume 14, Issue 4, 2020, pp. 493-496

Li (Haihong) : « Subversive texts: Illness and Disability in contemporary Chinese science fiction », MOSF Journal of Science Fiction, Volume 3, Issue 2, July 2019 p. 24-39

Miles (Martina Lynne) : Pain in parallel places: Interventions in disability studies and science fiction, thèse, University of Oregon, 2015

Moser (Ingunn) : « De la normalisation aux cyborg studies : comment repenser le handicap », Cahiers du Genre, 2005/1 (n° 38), pages 127 à 162, https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2005-1-page-127.htm

Pinçonnat (Crystel) : « Littérature pour la jeunesse et diversité humaine. Privilégier la voix des auteurs en situation de handicap ? », Amnis, revue d’études et sociétés contemporaines Europe-Amérique, n° 22, 2023, https://journals.openedition.org/amnis/8468

Raphael (Rebecca) : « Disability as Rhetorical Trope in Classical Myth and Blade Runner », Classical Traditions in Science Fiction, Oxford UP, 2015, pp. 176-196, https://www.academia.edu/45074452/_Disability_as_Rhetorical_Trope_in_Classical_Myth_and_Blade_Runner_

Serves (Plume D) : « Pour une SF crip », Multitudes, 2024/1 (n° 94), pages 151 à 152, https://www.cairn.info/revue-multitudes-2024-1-page-151.htm

Smith (Susan Ursula Ann) : Shifting (A)Genders: Gender, Disability and the Cyborg in American Women’s Science Fiction, thèse, University of Lesicester, 2010, https://figshare.le.ac.uk/articles/thesis/Shifting_A_Genders_Gender_Disability_and_the_Cyborg_in_American_Women_s_Science_Fiction/10105604

Smith (Susan), « ‘Limbitless Solutions’: the Prosthetic Arm, Iron Man and the Science Fiction of Technoscience », Medical Humanities, December 2016, Volume 42, Issue 4.

Stanton (Courtney) : Project(ing) Human: Representations of Disability in Science Fiction, Vernon Press, 2023, https://books.google.fr/books?id=q727EAAAQBAJ&dq=disability+%22science+fiction%22&lr=&hl=fr&source=gbs_navlinks_s

Steiner (Philip Albert) : « Disability in Science Fiction Literature: A Reflection on Technology and Mental Disabilities », MOSF Journal of Science Fiction, Volume 3, Issue 2, July 2019 p. 20-22

Stemp (Jane) : « Devices and desires: science fiction, fantasy and disability in literature for young people », Disability Studies Quarterly, 24 (1), 2004.

Tweed (Hannah) : « Disability in science fiction: representations of technology as cure », Disability & Society, Volume 30, 2015 - Issue 6, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2015.1020641

Tyrrell (Brenda) : « H.G. Wells’s “The Country of the Blind”: Anticipating Medical Models of Disability », Science Fiction Studies, #132, Volume 44, Part 2, July 2017, https://www.depauw.edu/sfs/notes/notes132.html

Vanderhooft (JoSelle) (dir.) : Shattering Ableist Narratives: The WisCon Chronicles Vol. 7, Seattle, WA: Aqueduct Press, 2013, https://www.aqueductpress.com/books/978-1-61976-042-4.php

Verlager (Alicia) : Decloaking disability : images of disability and technology in science fiction media, thèse, Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Comparative Media Studies, 2006, https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/39143

Wälivaara (Josefine) : « Marginalized Bodies of Imagined Futurescapes: Ableism and Heteronormativity in Science Fiction », Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Vol. 10, no 2, p. 226-245, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260097/FULLTEXT01.pdf

Œuvres littéraires

Andrevon (Jean-Pierre) : Les Hommes-machine contre Gandahar, 1969

Ballard (James Graham) : Crash, 1973

Crispin (A.C.), O’Malley (Kathleen) : Silent Dances, 1990

Denis (Sylvie) : Jardins virtuels, 1995

Keyes (Daniel) : Flowers for Algernon, 1959

McMaster Bujold (Lois) : Barrayar, 1991

Moon (Elizabeth) : The Speed of Dark, 2002

Smith (Cordwainer) : « Scanners Live in Vain », 1950 ; « The Planet Shayol », 1961

Varley (John) : « Blue Champagne », 1981

Vonnegut (Kurt) : « Harrison Bergeron », 1964

Wolfe (Bernard) : Limbo, 1952

Bandes dessinées

Bilal (Enki) : Trilogie Nikopol, 1980-1993

Davidson (Al) : The Minotaur’s Tale, 1992

Drake (Arnold), Premiani (Bruno) : Doom Patrol, 1963-

Everett (Bill), Lee (Stan) : Daredevil, 1964

Forest (Jean-Claude) : Barbarella, 1962-1964

Kirby (Jack), Lee (Stan) : X-Men, 1963-

Filmographie

Cameron (James) : Avatar, 2009

Jones (Duncan) : Mute, 2018

Kershner (Irvin) : The Empire Strikes Back, 1980

Knight (Steven) : See, série télévisée, 2019-2022

Kubrick (Stanley) : Dr. Strangelove, 1964

McBrearty (Don) : Riddler’s Moon, 1998

Niccol (Andrew) : Bienvenue à Gattaca, 1997

Roddenberry (Gene) : Star Trek: The Next Generation, série télévisée, 1987-1994

Romero (George A.) : Monkey Shines, 1988

Taniguchi (Gorō) : Code Geass, série télévisée, 2006-2007

Whannell (Lee) : Upgrade, 2018

Jeux vidéo

Hellquist (Paul) : Borderlands 2, 2012

Hudson (Casey) : Mass Effect, 2007

Inafune (Keiji) : ReCore, 2016

Takahashi (Tetsuya) : Xenoblade Chronicles, 2010