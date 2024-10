Marc Bergère, Lignes de fuite. L'exil des collaborateurs français après 1945

« 17 août 1944, il est grand temps de faire ses paquets… » : à l’image de cet extrait d’un journal personnel, ils ont été des milliers de Françaises et de Français à choisir la fuite face à la Libération et à l’imminence de l’épuration. C’est leur histoire à la fois individuelle et collective que raconte ce livre. Exilés à l’étranger, « citoyens clandestins » en France, réfugiés « en écriture » : Marc Bergère propose ici une première histoire globale et totale des différentes formes d’exil des « collabos » français au lendemain de la guerre. Lignes de fuite offre ainsi un regard d’historien neuf sur un objet mémoriel encore chaud tout en s’appuyant sur des archives inédites et les apports de la littérature comme objet d’histoire.

Sommaire

Prologue : Aux origines d’une enquête

Partie 1 : Des collaborateurs français exilés à l’étranger

Chapitre 1 : Sur les routes de l’exil après la fin des hostilités

Chapitre 2 : Refaire sa vie en exil

Partie 2 : Se cacher en France ?

Chapitre 3 : Un phénomène d’ampleur à la Libération

Partie 3 : L’écriture comme refuge

Chapitre 4 : La mémoire en marge « des vaincus de la Libération »

Chapitre 5 : Michel Mohrt ou l’écriture comme patrie intérieure

Épilogue

Bibliographie