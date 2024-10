Pierre Assouline, Comment écrire

On ne naît pas écrivain : on le devient. Les ateliers et les manuels d’écriture n’ont jamais fait de quiconque n’en avait pas les qualités un écrivain. La connaissance de certaines techniques, l’aide et les conseils de ceux qui ont « essuyé les plâtres », — les grands écrivains —, sont en revanche une aide et un soutien féconds et efficaces. Ce livre pratique est constitué de conseils tirés de centaines d’interviews d’écrivains à travers le monde, ou de leurs propres textes, éclairant leurs techniques, leurs méthodes — ou leur absence de méthode —, leurs échecs, leurs trucs et astuces…

Les écrivains : Annie Ernaux, Antoine Wauters, Eugène Savitskaya, Camille de Toledo, Pascal Quignard, Patrick Modiano, Jean-Marie Le Clézio, Jean-Philippe Toussaint, Jean Echenoz, Michel Bussi, Marcus Malte, Eric-Emmanuel Schmitt, Pierre Lemaitre, Michel Houellebecq, Olivier Rolin, Yannick Haenel, Sylvain Tesson, Milan Kundera, Laurent Mauvignier, Philippe Djian, etc.

Marcel Proust, Marcel Pagnol, Marguerite Yourcenar, Roland Barthes, Michel Foucault, Joseph Kessel, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Julien Gracq, Paul Valéry, Françoise Sagan, Jean d’Ormesson, etc.

Haruki Murakami, Abdulzarak Gurnah, Arundhati Roy, Margaret Atwood, James Ellroy, John Irving, etc.

Russell Banks, Anaïs Nin, Doris Lessing, Virginia Woolf, Roberto Bolano, Clarice Lispector, Aharon Appelfeld, Cynthia Ozick, Gabriel Garcia Marquez, Amos Oz, Cyril Connolly, Susan Sontag, etc.

Lire un extrait…

Voir la vidéo de présentation…