Stage "Archivage et transcription d'entretiens"

Dans le cadre du programme de recherche

« Dramaturgies & Imaginaires scientifiques » (MCC, Accord-cadre, UMR Litt&Arts et Hexagone Scène Nationale, Meylan).

Durée : 1 mois, Temps complet

Période : du 06/01/2025 au 31/01/2025

Gratification : 600 euros

Responsable : J. Valero (UGA, Litt&Arts)

Contexte scientifique

Dans le cadre d’un programme nommé « Dramaturgies et Imaginaires scientifiques » (financé par le CNRS et la Direction Générale de la Création Artistique, du Ministère de la Culture et de la Communication), nous avons mené un certain nombre de terrains et d’entretiens auprès d’artistes du spectacle vivant.

Ce travail accompagne l’élaboration d’un corpus de pièces et de spectacles se référant aux questions numériques (représentations des réseaux sociaux, de la surveillance algorithmique, addiction aux jeux vidéos, questionnements soulevés par les IA, etc.). Ce corpus est en cours de dépôt sur la plateforme Archives plurielles de la scène, production de l’axe 3 « Expériences de la création » de l’UMR Litt&Arts. L’offre de stage vise à finaliser ce dépôt en contribuant à la numérisation de l’ensemble des éléments.

Objectifs du stage

La ou le stagiaire aura pour tâche principale de mettre à jour la collection numérique « Imaginaire du numérique : un corpus » sur la plateforme d’archives numériques, Archives plurielles de la scène (https://archives-plurielles.elan-numerique.fr/). Il s’agira de poursuivre le travail de numérisation de l’ensemble des pièces appartenant au corpus et d’effectuer la transcription des entretiens menés avec les auteur·ices. Dans un second temps, la ou le stagiaire aura pour mission de saisir sur la plateforme plusieurs comptes-rendus de terrains d’observation effectués par les chercheures porteuses du projet.

Profil attendu

La ou le stagiaire, de niveau M1 minimum (Domaine Lettres, Arts et SHS), devra présenter de très solides qualités rédactionnelles, un grand sens de l’autonomie et des compétences numériques (logiciels de bureautique, utilisation d’une plateforme Omeka). Des compétences spécifiques en Métiers des archives et/ou en Humanités numériques seront appréciées.

La ou le stagiaire sera sous l’autorité directe de Julie Valero (MCF Arts de la scène, UGA). Le stage d’une durée de 4 semaines est à temps complet et sera gratifié à hauteur de 600 euros. Le télétravail intégral est possible mais la ou le stagiaire pourra également bénéficier d’un bureau sur le campus si besoin.

Modalités de candidature

CV et courte lettre de motivation à envoyer à : julie.valero@univ-grenoble-alpes.fr

Avant le 15 novembre 2024.