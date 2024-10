Au suivant / Up Next (Brown Univ., Providence, Rhode Island)

APPEL À COMMUNICATIONS

11-12 Avril 2025

Brown University | Providence, Rhode Island

Conférencière principale : Marie W. Larose

Maître de conférences, Département d’études françaises et italiennes, Dartmouth College



“Quelle honte si vous échouez ! et même combien peu de gloire dans le succès !” déclare la Marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. Comme dans bon nombre de ses lettres, La Marquise confronte le désir à l’ambition mais aussi surtout à la question du risque. Bien que sa remarque soit en référence à une rivalité romantique, La Marquise met le doigt sur une vérité universelle. Son message est un avertissement destiné aux futures versions de nous-mêmes; notre labeur pourrait bien échouer, nos triomphes, apparaître bien peu triomphaux. Aujourd'hui, deux siècles et demi plus tard, nous nous retrouvons dans un registre Beckettien, qui nous pousse à conclure, en dépit de toutes circonstances, “...il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer.” Face à une austérité croissante au sein du milieu universitaire et aux nombreuses crises d’ordre méthodologique, nous nous demandons ce à quoi pourront bien ressembler nos disciplines dans les années à venir. Quelles œuvres, histoires et méthodologies sont encore pertinentes ? En nous fixant sur l’avenir, notre question est la suivante: qui, ou qu’est ce qui viendra ensuite ?

Dans notre exploration de “l’ensuite”, nos réponses doivent se tourner vers le passé autant que vers l’avenir. Le travail qui est le nôtre est façonné par les traditions dont nous sommes les héritiers mais nous sommes ceux qui prenons la décision, au final, d’accepter, d’adapter ou de rejeter ces traditions. Dans un monde menacé par la violence d'État, la catastrophe environnementale et une extrême droite à la popularité grandissante, de telles questions sont fondamentalement politiques. Toute réponse implique un engagement avec les mondes au-delà de nos cloisonnements disciplinaires, avec tous les risques que cela comporte. Ainsi donc, Équinoxes 2025 “Au Suivant” se tourne vers de nouveaux horizons en matière de lecture, de critique, de recherche et d'enseignement. En tant que conférence d'étudiant.e.s gradué.e.s, nous nous intéressons particulièrement à l'avenir de nos disciplines et aux orientations vers lesquelles notre génération de chercheurs guidera nos champs respectifs.

Du fait de la nature interdisciplinaire de la conférence, nous encourageons les propositions de communication qui appartiennent, sans forcément s’y limiter, aux domaines d’études suivants : la littérature, la philosophie, l’Histoire, les études féministes et les études de genre, les études de performance, les études de médias, l’anthropologie, l’histoire de l’art, les études du handicap et la science politique. Tout article se doit d’être lié, au sens large, aux études françaises et francophones.

Nous invitons des propositions liées, sans être limitées, aux sujets suivants:

Le futur de la littérature, de l’art, du cinéma ou des études humanistes

La futurité, le temps et la temporalité

La littérature canonique et sa (d)évolution

Les tendances de narration, de genre, et de style

Les générations, la généalogie et les héritages

La filiation et l’affiliation

Les révolutions, schismes, et ruptures

Les (re)tombées, les extinctions, la survie

La responsabilité et révérence critique

Les conditions changeantes dans l’enseignement, la recherche et la technologie

Les cadres théoriques, anciens et nouveaux

L’état de la/des discipline(s)

La notion d'adaptation

L’intermédialité

L’intersectionnalité

Le bricolage

Tout.e doctorant.e souhaitant participer à la conférence est invité.e à envoyer une proposition de communication de 200 mots maximum ainsi qu’une mini biographie, en pièce jointe à equinoxes-conference@brown.edu">equinoxes-conference@brown.edu avant le 3 Janvier 2025.

Chaque proposition de candidature doit inclure : le nom de l’auteur.e, une affiliation institutionnelle, et une adresse email. Les communications, en français ou en anglais, seront limitées à 20 minutes.

CALL FOR PAPERS

UP NEXT | AU SUIVANT

April 11-12, 2025

Brown University | Providence, Rhode Island

Keynote Speaker: Dr. Marie W. Larose

Assistant Professor, Dept. of French & Italian, Dartmouth College

“Quelle honte si vous échouez ! et même combien peu de gloire dans le succès !” proclaims the Marquise de Merteuil in Les Liaisons dangereuses. As in many of her letters, the Marquise confronts desire, ambition, and, most importantly, the question of risk. While her comment is in reference to a romantic rivalry, the Marquise touches on a universal truth. Hers is a warning to our future selves, that our work may fail, that our triumphs may be less than triumphant. Two and a half centuries later, we find ourselves now in a Beckettian register, concluding that despite our circumstances, “...il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer.” In the midst of growing university austerity and myriad methodological crises, we wonder what our disciplines will look like in the years to come. Which events, works of art, and methodologies are still relevant? Looking ahead, our question is: who, or what, is up next ?

In our search for what’s next, our responses must look to the past as much as the future. The work we do is shaped by the traditions we inherit, but ultimately we decide how to embrace, adapt, or discard these traditions. In a world threatened by state-sanctioned violence, environmental catastrophe, and an ascendant far right, such questions are fundamentally political. Any response requires engagement with the worlds beyond our disciplinary silos, with all the risk that entails. As such, Equinoxes 2025, “Up Next,” looks towards new horizons in reading, critique, scholarship, and teaching. As a graduate student conference, we are particularly interested in the future of our disciplines and the directions in which our generation of scholars will take our respective fields.

An interdisciplinary conference, we encourage submissions from a variety of fields including but not limited to literature, philosophy, history, women’s and gender studies, performance studies, media studies, anthropology, art history, disability studies, and political science. Papers should be related to French & Francophone studies, broadly defined.

We welcome papers related (but not limited) to the following topics:

The future of literature, art, film, or humanistic study

Futurity, time, and temporality

Canonical literature and its (d)evolution

Trends in narrative, genre, style

Generations, genealogy, and inheritance

Filiation and affiliation

Revolutions, schisms, ruptures

Fallout, extinction, survival

Critical responsibility and reverence

Changing conditions of teaching, scholarship, and technology

New and old theoretical frameworks

The state of the discipline(s)

Adaption

Intermediality

Intersectionality

Bricolage

Graduate students who wish to participate in the conference should submit an abstract of no more than 200 words, along with a short bio. Abstracts must be sent as attachments to equinoxes-conference@brown.edu by January 3, 2025. Emails should include the author's name, institutional affiliation, and contact information. Presentations, in English or in French, should not exceed 20 minutes.