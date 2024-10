"(Ré)conciliation?" Graduate Student Conference à Columbia University (New York City)

La French Graduate Student Association (FGSA) de Columbia University est heureuse d’inviter les doctorant-e-s de toutes discipliner à participer à notre prochaine conférence, sur le thème de (Ré)-conciliation. La conférence se tiendra le 30 et 31 janvier 2025, à la Maison Française de Columbia University (New York City). Nous sommes également honorés de recevoir l’autrice et sociologue Kaoutar Harchi, qui sera notre keynote speaker.

Nous cherchons à interroger ce concept de (ré)conciliation, afin d’explorer à travers les intersections complexes de la race, de la classe, du genre, de la sexualité, nationalité, religion, et d’autres axes d’expérience, que ce soit à travers l’histoire de France, et du monde francophone, ou à travers un regard plus contemporain. En effet, du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, les histoires de France et du monde francophone ont été ponctuées par des réconciliations parfois difficiles, souvent impossibles. Comment est-ce que ces (ré)conciliations, ou leur absence, ou encore leur impossibilité, façonnent l'histoire, la mémoire, la politique et la culture, en France et dans le monde francophone ?

Au cours des dernières années, beaucoup d’œuvres de la littérature francophone — notamment écrites par des immigrés de deuxième génération, comme Alice Zeniter ou Faïza Guène — mettent en lumière les nombreuses fractures qui existent au sein du monde francophone contemporain. Elles témoignent ainsi de la difficile expérience que constitue la double culture. Interroger la question de la (ré)conciliation à travers un regard postcolonial nous intéresse ici particulièrement, faisait écho à la complexité du monde francophone et de son histoire, mais aussi à son sa diversité et sa richesse, en considérant les (im)possibilités de (ré)conciliation, au regard de l’histoire coloniale et du contexte politique actuel. Peut-on vraiment se réconcilier avec la France ? Comment peut-on considérer et éventuellement dépasser ces divisions ?

Nous sommes également intéressés par les instances de réconciliation dans l’histoire française et du monde francophone qui peuvent amener à repenser ce concept à travers une perspective post-coloniale. Nous encourageons ainsi les contributions qui montrent comme des formes de réconciliation différentes peuvent se faire écho.

Les contributions qui adoptent des méthodes diverses sont particulièrement bienvenues, et nous encourageons tout particulièrement les présentations qui se focalisent sur les questions queer, féministes et de clase. Nous encourageons également les perspectives interdisciplinaires, ainsi que les formats créatifs (documentaire audio ou visuel, creative non fiction, etc.) du moment qu’ils sont intégrés à votre recherche et vos problématiques de manière cohérente. De possibles sujets incluent (sans s'y limiter) :

Postcolonialisme

Race & Migration

Genre et sexualité

Questions de classes

Intersectionnalité

Langage

Urbanisme/la Banlieue

Media studies

Performance studies

Animal studies

Questions de mémoire

Questions environnementales

Justice sociale,

Religion

Et plus…

Merci de soumettre un résumé (pas plus de 300 mots) d’ici le 25 novembre, à travers ce lien. Il vous sera également demandé d’inclure un titre à votre proposition, votre nom, celui de votre institution, et une biographie académique (100 mots maxium).

Les présentations ne devront pas durer plus de 15 minutes et pourront être faites en anglais ou en français.

Pour plus d’informations, ou pour une question, vous pouvez contacter les co-organisatrices, Renate Mattar, Juliette Goutierre, et Jianna Walker, à l’adresse suivante : fgsa@columbia.edu.

Vous trouverez également plus d’informations sur notre site : http://fgsagraduateconference.wordpress.com