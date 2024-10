Sylviane Dupuis, Jacques Chessex. L'écriture ogre

Quinze ans après la disparition de Jacques Chessex, cet essai cherche à dépasser l’image médiatique associée à l’auteur de L’ogre pour cerner la logique profonde de son œuvre, guidée par la constante obsession d’un moi diffracté en d’innombrables personnages ou avatars – en quoi elle anticipe l’autofiction contemporaine –, mais aussi hantée par l’échec, le néant et la grotesque dérision de tout.

Sylviane Dupuis, tout en la situant dans son temps et ses jeux de pouvoir, démonte la mécanique d’une écriture puissamment ambivalente où s’affrontent tendresse et haine, sacré et profanation, imitation et rivalité féroce. Tenaillés par la tentation de l’autodestruction, mais aussi traversés par l’humour et la parodie, ancrés dans le paysage vaudois, mais aussi adossés au texte biblique et à la littérature française, les récits et la poésie de Chessex dévoilent une irrépressible vitalité pulsionnelle aussi bien que la trouble fascination des abîmes, de la folie et de la mort.

Sommaire

1 Chessex et les siens

2 Une écriture de la rébellion

3 Stations d’une œuvre-vie

4 Imitation et identité

5 Nourritures bibliques détournées

6 Le « puits » de la femme

7 Face aux Pères

8 Puissance du Maternel

9 Un juif pour l’exemple, ou les morts qui reviennent

Bibliographie