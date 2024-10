Journée d'études "Revues de slavistique en Europe occidentale : le passé et le présent" organisée par l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS) en partenariat avec le Centre d'Études Linguistiques (CEL, Lyon 3) et la Bibliothèque Denis Diderot de Lyon (BDL, ENS).

Cette journée d'études se tiendra le 22 mai 2025 à Lyon.

Découvrir sur Fabula sur l'appel à contributions…

L'appel à contributions est ouvert jusqu'au 30 novembre 2024.

Format des propositions : 200 mots maximum

Format des communications : 20 minutes de présentation + 10 minutes de questions.

Les propositions d’intervention accompagnées d’une très courte présentation de l’auteur sont à envoyer aux adresses suivantes : natalia.gamalova@univ-lyon3.fr ou yanina.mouton@univ-lyon3.fr.