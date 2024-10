Représentations de l'enfance et de l’adolescence dans les littératures d’expression française de l’Asie de l’Est et du Sud-Est et de l’Afrique subsaharienne, XXe et XXIe s. (APFUCC 2025, Kingston)

Représentations de l'enfance et de l’adolescence dans les littératures d’expression française de l’Asie de l’Est et du Sud-Est et de l’Afrique subsaharienne

(XXe et XXIe siècles)

Dans le cadre du colloque annuel de l'Association des Professeur.e.s de Français des Universités et Collèges Canadiens (APFUCC) - 27 au 30 mai 2025

Responsables :

Valérie Dusaillant-Fernandes (University of Waterloo), Kyeongmi Kim-Bernard (MacEwan University) et Judith Sinanga-Ohlmann (University of Windsor)

Quand débute et s’achève l’enfance ou l’adolescence ? » s’interrogent les chercheur·euses En fait, à l’instar d’Anne Cousseau, nous pensons que cette question n’a pas de réponse unique puisque chaque époque l’a déterminée suivant des facteurs socioéconomiques et idéologiques différents (1999 : 16) et chaque société sur chaque continent détermine ses étapes transitoires selon ses croyances, ses rites, ses normes et ses lois. Dans L’ère du récit d’enfance, Alain Schaffner affirme que « non seulement les dictionnaires ne s’accordent pas entre eux sur la limite de l’enfance (dix ans? douze ans? treize ans?), mais [que] cette évaluation semble sujette à des variations historiques et individuelles dont les récits d’enfance se font écho » (2005 : 8). En fait, l’expression de « tranche de vie » d’un enfant ou d’un·e adolescent·e utilisée par Denise Escarpit paraît adéquate. De plus, à la question « qu’est-ce que le récit d’enfance? », elle répond : « c’est un texte écrit […] dans lequel un écrivain adulte, par divers procédés littéraires, de narration ou d’écriture, raconte l’histoire d’un enfant - lui-même ou un autre -, ou une tranche de vie d’un enfant : il s’agit d’un récit biographique réel - qui peut alors être une autobiographie - ou fictif » (1993 : 24). Ainsi, depuis le siècle dernier, beaucoup d’auteur·e·s d’expression française du sud du Sahara et de l’Asie de l’Est et du Sud-Est ont écrit des œuvres dans lesquelles le ou les personnages principaux sont des enfants ou des adolescents qui peuvent être l’objet du récit et/ou jouer le rôle de narrateur. Pensons entre autres aux écrivain·e·s tels que Camara Laye (L’enfant noir), Abdoulaye Sadji (Maïmouna), Cheikh Hamidou Kane (L’aventure ambiguë), Mongo Béti (Le pauvre Christ de Bomba, Perpétue), Henri Lopes (Le chercheur d’Afriques), Laurent Owondo (Au bout du silence), Calixthe Beyala (C’est le soleil qui m’a brûlée, La petite fille du réverbère) ou encore Kim Lefèvre (Métisse blanche), Dai Sijie (Balzac et la Petite Tailleuse chinoise) et Aki Shimazaki (Tsubaki).

L’objectif de cet atelier est donc d’explorer les différentes représentations de l’enfance et de l’adolescence dans les textes littéraires écrits et publiés par des auteur·e·s originaires de l’Asie de l’Est et du Sud-Est et de l’Afrique subsaharienne d’expression française des XXe et XXIe siècles. Regrouper ces deux grandes masses continentales qui englobent à elles seules la majorité de la population de la planète nous est apparu évident parce que ces deux continents sont riches en histoire et en évènements majeurs marqués par un passé colonial et postcolonial long et douloureux. De plus, les liens (économiques, sociaux, historiques) entre l’Asie et l’Afrique ne sont plus à démontrer. C’est pour ces raisons que nous invitons des communications sur des textes littéraires (tous genres confondus ; fiction ou écriture de soi) écrits par des auteur·e·s originaires des régions géographiques mentionnées plus haut qui proposent un regard sur la vie, ou une « tranche de vie », d’un enfant ou d’un·e adolescent·e. Nous espérons regrouper ainsi autour de ce thème des contributions portant sur un ou plusieurs textes d’un continent choisi ou des analyses croisées liées à l’Asie et à l’Afrique. Ces études permettront de confronter les perceptions, les relations, et le vécu de l’enfant ou de l’adolescent·e sur deux continents et d’y relever certaines similitudes, des points de confluence ou, au contraire, des divergences qu’il serait bon de mettre au jour.

De ce fait, la thématique de l’enfance dans les littératures d’expression française du sud du Sahara et de l’Asie de l’Est et du Sud-Est offre un champ varié de réflexion. Dans ces littératures, de la période la plus éloignée à l’ère actuelle, l’enfant et l’adolescent·e continuent d’être au centre de récits dans lesquels les lecteur·rice·s se trouvent embarqué·e·s dans un monde où se croisent des récits joyeux, mais toujours mêlés à la triste réalité de la vie en Afrique ou en Asie que ce soit à la campagne ou en zone urbaine. Comme la joie est mêlée à la tristesse, l’espoir et le désespoir vont aussi de pair. Ainsi, nombreuses sont les aventures d’enfance ou d’adolescence qui mènent le lecteur ou la lectrice aux thèmes tels que la pauvreté, la maltraitance et les viols (Léonora Miano) les guerres ou les offensives guerrières (Anna Moï, Kim Thùy, Kim Lefévre, Marcelino Truong, Akira Mizubayashi), l’enrôlement militaire forcé (Florent Couao-Zotti, Ahmadou Kourouma, Serge Amisi, Gustave Akakpo, Emmanuel Dongala, Akira Fukaya et Aki Ra), l’espionnage et le terrorisme (Edem Awumey, Ousmane Diarra), les horreurs des génocides (Scholastique Mukasonga, Gaël Faye, Tierno Monénémbo, Pin Yathay), l’impact des régimes autoritaires ou de grand·e·s bouleversements/révolutions politiques (Navy Soth et Sophie Ansel, Dai Sijie, Alain Mabanckou, Ying Chen, Ya Ding), l’exil et l’errance (Linda Lê, Duy Binh Vuong) et le retour au pays sur les traces de l’enfance (Hui Phang Loo, Kim Doan).

Quant à l’adolescent·e, il·elle est souvent prisonnier·ère d’une société qui l’exploite et n’hésite pas à sacrifier sa jeunesse pour le bien-être de toute la collectivité. C’est le cas de jeunes filles que l’on marie trop jeunes ou que l’on condamne à la prostitution (Calixthe Beyala, Mongo Béti, Djaïli Amadou Amal) ou à l’excision (Halimata Fofana), celles que l’on transforme en sécurité sociale pour toute la famille (Fatou Diome), les jeunes que l’on contraint à l’exil afin d’aider la famille restée au pays d’origine (Fatou Diome), ou encore des jeunes filles que l’on persécute pour des raisons raciales (Scholastique Mukasonga). L’adolescent·e· est aussi confronté·e à un monde changeant, mondialisé, où les rencontres avec certains individus promettent le mirage de la richesse (In Koli Jean Bofane). On remarque aussi les jeunes plus orienté·e·s vers la découverte de soi, vers le désir à travers la relation amoureuse et vers un meilleur avenir (Line Papin, Minh Tran Huy, Marguerite Abouet, Eun-Ja Kang) ou encore la représentation de l’adolescent·e créateur·rice (Ook Chung). À ces thématiques s’ajoutent celles que l’on trouve dans les textes moins récents et dans lesquels la problématique de la quête d’identité (Henri Lopes) et de l’aliénation identitaire (le Cheihk Hamidou Kane) restent encore d’actualité.

Les thèmes relevés ci-dessus ne sont que quelques exemples, car le sujet de l’enfance et de l’adolescence, dans les littératures d’expression française de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, a été exploité par plusieurs auteur·e·s qui s’en sont tous·tes servi·e·s pour mettre en évidence de nombreux problèmes sociaux et profondément humains. C’est pour cela que nous invitons des propositions de communication venant de chercheur·euses confirmé·e·s ou en début de carrière, d’étudiant·e·s supérieur·e·s de tous les cycles, ou tout autre personne, qui s’intéressent à se joindre à nous afin de parvenir à rassembler autant d’aspects que possibles sous lesquels se présente la thématique de l’enfance et de l’adolescence dans lesdites littératures.

Nous proposons trois axes de réflexion :

L’enfant/l’adolescent·e :

… au cœur de la tragédie et des catastrophes (privées ou collectives)

- Travail, exploitation, prostitution, militarisation, pauvreté, famine et impacts d’autres désastres (industriels ou environnementaux)

- Tragédies humaines : Hiroshima, génocides, Guerre de Corée, Boat-People, réfugiés: impacts traumatiques, conséquences, transmission, mémoires, souvenirs, exil, diaspora, migration.

… et son milieu/sa vie quotidien·ne :

- Le tissu familial : relations avec les parents, la fratrie, les grands-parents et autres proches, violence, inceste, soumission, emprise

- Liens avec les lieux ou son espace environnant

- Milieu scolaire : relation aux autres, harcèlement, racisme, partage, amitiés, études.

… et les questions de mobilité, d’identité, d’altérité et de découvertes :

- Entre-deux, métissage, (rites de) passages

- Rapports à la langue/aux dialectes (d’ici et d’ailleurs)

- Regards sur l’autre : Asiatiques/Africains/Européens

- Amour, sexualité et désir de l’adolescent·e, découverte de soi

- Rêves, désirs d’ailleurs, liberté retrouvée

- Empowerment, apprentissages.

Informations pratiques

Cet atelier se tiendra dans le cadre du colloque annuel 2025 de l'APFUCC qui sera en personne. Les communications devront être en français.

