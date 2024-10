L'expression populaire dans tous ses états (Tours)

Appel à communication pour un colloque international

« L’expression du populaire dans toutes ses dimensions »

Le Centre d’Études Supérieures de la Littérature (dirigé par le Docteur Frédéric-Gaël Theuriau), en Touraine, lance un appel à communication pour un colloque mixte présence / distance (uniquement pour les pays ne donnant plus de visa pour la France ou pour tout motif de santé valable) portant sur « L’expression du populaire dans toutes ses dimensions ».

L’enjeu sera d’explorer les multiples moyens que le peuple utilise pour s’exprimer, qu’ils soient culturels, artistiques, sociopolitiques ou médiatiques, d’enrichir la compréhension des dynamiques culturelles anciennes et contemporaines et de promouvoir un dialogue sur les enjeux sociétaux. Dans un monde en constante évolution, où les voix marginalisées – même si, toutes ensembles, elles représentent la majeure partie d’une population – cherchent à se faire entendre, il est essentiel de réfléchir à la manière dont le populaire s’exprime et se représente dans toutes les sociétés et à toutes les époques.

Les objectifs seront d’analyser les différentes formes d’expression du populaire à travers les arts, d’étudier l’impact des médias sociaux sur leur diffusion et leur valorisation, de discuter de leurs enjeux sociopolitiques et de favoriser les échanges entre chercheurs, artistes, praticiens, enseignants et le grand public autour de thématiques qui, loin d’être exhaustives peuvent porter sur l’art, l’oralité, l’identité, les médias, l’architecture, le populaire, le politique, la médecine.

Le colloque se déroulera le samedi 8 novembre 2025 à l’Hôtel de Ville de Tours (salle Anatole France - A) située 1 à 3 rue des Minimes, 37925 Tours Cedex 9. Si l’entrée par le boulevard Heurteloup n’est pas possible, il faudra alors passer par la rue des Minimes, et inversement. La rencontre rassemblera des spécialistes et généralistes du monde entier. Elle s’articule autour d’un contexte mono-, pluri-, inter- et transdisciplinaire. La publication des actes du colloque est prévue.

La langue officielle de travail est le français. Néanmoins, dans le cadre d’une volonté d’élargissement linguistique, toute personne parlant une autre langue pourra participer au colloque où, dans la mesure du possible, des traductions simultanées sont prévues. Il faudra alors prévoir 10 minutes pour l’intervention orale en raison du temps de la traduction dont il faut tenir compte. Veillez à prévenir à l’avance si vous entrez dans ce cas de figure afin que prévoir un temps de parole total de 20 minutes.

Règlement

Pour proposer une communication puis un article dans le but de constituer un ouvrage de qualité, il faut envoyer les renseignements suivants au cesl-2010@orange.fr. En effet, l’appartenance au CESL est nécessaire et gratuite :

. Une photo (identité ou autre) en fichier JPEG joint

. Nom et prénom

. Nationalité(s)

. Profession et activités

. Institution(s) de travail et/ou de rattachement

. Liste de vos recherches et publications

. Adresse(s) personnelle(s) et pays

. Téléphones(s) fixe(s) et/ou portable(s)

. Courriel(s)

. Site(s) web

. Votre biographie (une dizaine de lignes) en fichier Word joint

Le temps de parole est de 15 minutes maximum avec ou sans vidéo-projection.

Les frais de voyage, d’hébergement et de repas sont à votre charge ou à celle de votre institution de recherche.

La gare la plus proche est celle de Tours située à 400 mètres du lieu du colloque.

Il n’y a pas de frais d’inscription au colloque.

Instructions pour les résumés

Nous vous prions d’envoyer votre proposition d’intervention, titre et résumé (une quinzaine de lignes), avant le 1er mai 2025, uniquement par courrier électronique, en fichier joint (au format Word) à l’adresse suivante : cesl-2010@orange.fr.

Les personnes qui auront soumis un résumé seront averties de la décision, au plus tard, le 31 mai 2025 (uniquement par courrier électronique).

Instructions pour les lettres d’invitation, attestations de participation et attestations de communication

Les personnes qui auront besoin d’un visa d’entrée en France recevront une lettre d’invitation officielle. Pour cela, vous devrez prévenir le CESL impérativement avant le 1er mai 2025, c’est-à-dire au moment de l’envoi de votre proposition de communication.

Des attestations de participation seront établies sur demande si elle est effectuée avant le 1er mai 2025 afin que les enseignants-chercheurs de tous horizons puissent obtenir de leur centre de recherche, université, établissement scolaire, etc., un ordre de mission ou une indemnité de défraiement.

Quant aux attestations de communication, elles seront établies sur demande le jour du colloque et délivrées quelques jours plus tard sous forme de fichier .pdf.

Organisation de la journée

Le colloque débutera à 08h00 et s’interrompra à 12h30 pour le déjeuner libre non loin du lieu du colloque : nombreux restaurants. Reprise à 14h30 jusqu’à 20h00.

Instructions pour la publication des textes de communication

Les textes des communications de 15 000 signes maximum espaces compris (avec 1 ou 2 illustrations légendées et sourcées possibles) devront être envoyés par pièce attachée (au format Word) entre le 10 novembre et le 31 décembre 2025 à l’adresse suivante : cesl-2010@orange.fr.

Ils feront l’objet d’une sélection si besoin est en fonction de la qualité du travail. En principe, rares sont les articles écartés par le comité d’évaluation scientifique qui est en cours de constitution.