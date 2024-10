Claire Larroque, Philosophie du déchet

Défraîchis, moisis, usés, cassés, abîmés, ébréchés, les déchets sont la face cachée de nos sociétés de (sur)consommation qui privilégient le neuf et le clinquant. Pourtant, étudier nos représentations des immondices et analyser les réactions qu’elles suscitent nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur le fonctionnement de nos sociétés.

Dans un contexte de crise écologique, l’analyse philosophique des déchets dépasse l’approche symbolique pour mettre en lumière les aspects normatifs de la question du traitement physique des rebuts, habituellement circonscrite au seul domaine technique.

En s’appuyant sur une documentation pluridisciplinaire, l’auteure soumet notre gestion des déchets à un examen approfondi portant sur ses enjeux éthiques, sociaux et politiques afin d’envisager des pratiques détritiques plus justes socialement et écologiquement, soucieuses de tisser de nouvelles alliances avec la nature.

Docteure en philosophie, Claire Larroque est spécialisée en philosophie morale et politique ainsi qu’en philosophie de l’environnement. Fondatrice et directrice du projet « Le Temps de la Philosophie », elle anime également des ateliers de philosophie à destination du grand public.

Sommaire

INTRODUCTION : PENSER LES DÉCHETS ET LEUR GESTION DANS LES SOCIÉTÉS DE SURCONSOMMATION

PARTIE I : UNE APPROCHE PHILOSOPHIQUE DU DÉCHET

CHAPITRE 1 : LA « SECONDE PROVINCE DE LA MATERIALITE »

I. LA PUISSANCE SYMBOLIQUE DES DECHETS

II. LA NOTION DE DECHET

CHAPITRE 2 : LES ENJEUX PHILOSOPHIQUES DU TRAITEMENT DES DECHETS

III. DEPASSER L’ANALYSE SYMBOLIQUE

IV. L’EVALUATION CRITIQUE DES TECHNIQUES DE TRAITEMENT

PARTIE II : LA GESTION DES DÉCHETS PAR LES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES : LES LIMITES D’UN MODÈLE

CHAPITRE 3 : LA REMISE EN CAUSE DU TOUT RECYCLABLE

V. L’INEVITABLE LOI D’ENTROPIE

VI. LE MYTHE DU « CRADLE TO CRADLE »

A. LE RECYCLAGE INDUSTRIEL : UN SYSTEME COUTEUX

B. LES « EFFETS REBONDS » DU RECYCLAGE

VII. L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE EN QUESTION

CHAPITRE 4 : LES IMPLICATIONS SOCIALES ET POLITIQUES

VIII. CONFLITS SOCIAUX

IX. MECANISMES DE CORRUPTION

CHAPITRE 5 : TRAITEMENT DES DECHETS ET ENJEUX DE JUSTICE

X. INEGALITES ET INJUSTICES ENVIRONNEMENTALES

XI. DECHETS ET JUSTICE ECOLOGIQUE

PARTIE III : POUR UNE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET ECOLOGIQUE

CHAPITRE 6 : INTEGRER LES DECHETS DANS LE MONDE COMMUN

XII. LE DECHET COMME COMMUN

XIII. VERS UNE GESTION PLUS JUSTE DES DECHETS

CHAPITRE 7 : POUR UNE ETHIQUE DETRITIQUE

XIV. UNE GESTION DES DECHETS EN CONNIVENCE AVEC LA NATURE

XV. NOUVELLE SYMBOLIQUE DES DECHETS.