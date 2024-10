Le film guérilla : au-delà de l'indépendance (Théorème, n° 37)

Parution du n° 37 de la revue Théorème, « Le film guérilla : au-delà de l'indépendance »

et présentation au Salon de la revue des 12-13 octobre 2024

Kira Kitsopanidou, Emna Mrabet et Cécile Sorin (dir.)

(sommaire plus bas)

Présente sur le stand des Presses de la Sorbonne Nouvelle pendant le salon de la revue, Théorème organise un débat, Stratégies de « guérilla », le dimanche 13 octobre, de 17h à 18h, salle Jean Malaurie, proposé et animé par Kira Kitsopanidou avec Emna Mrabet, à l’occasion de la sortie du dernier numéro, Le film guérilla : au-delà de l’indépendance (n°37), qu’elles ont co-dirigé avec Cécile Sorin.

Stratégies de « guérilla »

Théorème se plonge dans l’univers du « film guérilla » et cherche à comprendre une manière de faire et de produire des films autrement. Il faut penser pour le cinéma ces décentrements, ces manières de dévier des circuits habituels et, parallèlement, les comparer à d'autres formes d'indépendance radicale des productions culturelles et médiatiques – presse, édition, productions théâtrales... Un débat pour comprendre ces phénomènes et leurs dimension esthétiques, politiques, économiques et sociales. Avec Laurent Creton, Bertrand Legendre, Fabrice Rochelandet, Cécile Sorin & Daniel Urrutiaguer.

Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les 12 et 13 octobre, pendant le salon, les six autres numéros parus depuis 2020 ! De Ferro cinéaste (31) à l’intimité des publics (32), de l’industrie audiovisuelle de l’Asie de l'Est (33) à la « crise » du cinéma à l’ère des nouveaux médias (34), des rapports figure/fond (35) à l’interprétation dans ses rapports à l’usage des films (36).

En ligne, programme du Salon de la revue 2024 et présentation de Théorème et du numéro 37 :

https://www.entrevues.org/lesalon/le-programme-du-34e-salon-de-la-revue/

https://psn.sorbonne-nouvelle.fr/publications/revues

https://psn.sorbonne-nouvelle.fr/publications/théorème-37

www.univ-paris3.fr/la-revue-theoreme-807178.kjsp.

Sommaire du n°37 - Film "guérilla"

INTRODUCTION

Kira Kitsopanidou, Emna Mrabet et Cécile Sorin

PREMIERE PARTIE : UNE ECONOMIE SOUSTRACTIVE

Modèles et inspirations musicales du film guérilla : quand le Do It Yourself se fait Hip-Hop

Emna Mrabet et Cécile Sorin

La diffusion du film guérilla : la disparition des intermédiaires ?

Aurélie Pinto et Karin Ramette

Le producteur face aux films sans papiers

Thomas Schmitt

DEUXIEME PARTIE : ENJEUX DE LA VISIBILITE DES FILMS GUERILLA

La diffusion des films guérilla entre contraintes réglementaires et économie de la diffusion

Pierre Gras

La réception critique du film guérilla

Cécile Sorin

TROISIEME PARTIE : RENOUVELER LES REPRESENTATIONS DU NORD PARISIEN

L’évolution du ‘cinéma de banlieue’ à travers quelques films clé

Claudine Le Pallec Marrand et Carrie Tarr

Donoma de Djinn Carrénard et Rengaine de Rachid Djaïdani: pour une « nouvelle donne » du cinéma Français ?

Emna Mrabet

QUATRIEME PARTIE : INDEPENDANCES ET MISE EN CRISE DES MODELES : EXEMPLES EXTRA-FRANÇAIS

Films guérilla sans molotovs dans la Grèce de la crise

Mélisande Leventopoulos

Après le premier film. Ce que la première et la seconde blaxploitations peuvent nous apprendre sur l'avenir du film guérilla

Patrick Mpondo-Dicka

CONCLUSION

Emna Mrabet