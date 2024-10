Animaux et sentiment amoureux (Maison des Sciences de l’Homme, Clermont-Ferrand)

Colloque « Animaux et sentiment amoureux »

23 et 24 janvier 2025, Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand

À l’occasion de la présence au programme des agrégations de Lettres du Bestiaire d’amour de Richard de Fournival, le CELIS organise un colloque « Animaux et sentiment amoureux » auquel nous avons le plaisir de vous inviter à communiquer.

Il s’agira de présenter des perspectives de recherche et/ou des études de cas neuves autour de l’articulation littéraire animaux-sentiment amoureux sur un large empan chronologique (Antiquité-extrême contemporain).

L’orientation des communications est libre, et voici, à titre indicatif, quelques angles possibles de réflexion :

Agapé

- Amour sacré, amour profane et animalité,

- Amour spirituel, amour mystique et animaux,

- Morale, éthique de l’amour et animalité.



Philia

- Sentiment amoureux, sentimentalité et animaux,

- Sororité, fraternité, adelphité,

- Joie, haine, colère amoureuse.



Éros

- Les sensibilités du vivant humain et non-humain,

- Émotions animales et émotions humaines,

- Érotisme et sexualité,

- Corps d’animaux, corps d’humains.



Bêtes et discours amoureux

- L’usage des figures animales dans la fabrique du discours amoureux,

- La communication amoureuse non-verbale,

- Animaux, stylistique et rhétorique amoureuses,

- Formes animales et formes littéraires.



Amour et trouble

- Fonctions critiques animales, décadrement et décentrement,

- Regards animaux sur l’amour,

- Animalités amoureuses, amours animales,

- Hybridités, miroirs

- Animaux et identité de genre.



L'événement se déroulera en présentiel jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2025 à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand.



Merci d'adresser vos projets à Sebastien.DOUCHET@uca.fr avant le vendredi 25 octobre 2024.



Organisateurs : Yvan Daniel, Sébastien Douchet et Alain Romestaing