Le rire de Platon

Au vu des reproches que Platon adresse au théâtre dans sa République, il peut paraître surprenant de voir à quel point les praticiens contemporains du théâtre s’inspirent de son œuvre. La nouvelle livraison de la revue lausannoise Études de lettres supervisée par Michael Groneberg & Demis Quadri présente ces approches et propose des interprétations de l’œuvre platonicienne qui sortent le théâtre de la triste caverne dans laquelle la parabole éponyme semble l’avoir relégué. Le sommaire fait la part belle à l'humour du philosophe, à son ironie et au rôle donné au corps, au rire et au jeu dans ses dialogues. Il donne à lire aussi un entretien avec le metteur en scène russe Anatoli Vassiliev.