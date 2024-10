Études de lettres, n° 324 (2024/3) : "Le rire de Platon" (dir. Michael Groneberg, Demis Quadri)

Au vu des reproches que Platon adresse au théâtre dans sa République, il peut paraître surprenant de voir à quel point les praticiens contemporains du théâtre s’inspirent de son œuvre. Ce volume présente ces approches et propose des interprétations de l’œuvre platonicienne qui sortent le théâtre de la triste caverne dans laquelle la parabole éponyme semble l’avoir relégué.

Provenant d’enseignants, d’enseignantes, de chercheurs et de chercheuses d’universités et de hautes écoles d’art dramatique, les études analysent d’une part les stratégies performatives et ludiques de l’œuvre de Platon et, de l’autre, les approches de praticiens du théâtre qui l’utilisent pour explorer des modes d’expression scéniques. Il est également question de ce que l’on a tendance à oublier dans une lecture purement académique de Platon: son humour, son ironie et le rôle donné au corps, au rire et au jeu – pris très au sérieux – dans ses dialogues. L’ensemble contribue ainsi à la recherche et à la formation dans les domaines des études théâtrales et de la pédagogie. Il est couronné par un entretien avec le metteur en scène russe Anatoli Vassiliev.

Lire les résumés…

—

Sommaire

Michael Groneberg et Demis Quadri Préface [Texte intégral]

Michael Groneberg Introduction. L’humour de Platon ou : comment interpréter ses dialogues? [Texte intégral]

Nikos G. Charalabopoulos Door-(not)knocking scenes in Plato [Texte intégral]

Katja Vaghi No Laughing Matter: On the Importance of the Body in Plato’s Humour [Texte intégral]

Demis Quadri Déclinaisons dialogiques et comiques du théâtre du corps: une lecture platonicienne [Texte intégral]

Chiara Colombo et Fiorenzo Ferrari Rire en pratiquant la philosophie. Du distracteur de Bergson au prisonnier libéré de Platon [Texte intégral]

Esa Kirkkopelto Monster and Khôra: Re-Imagining the Performing Body with Plato [Texte intégral]

Giampaolo Gotti L’acteur et son image: paradoxes stanislavskiens [Texte intégral]

Anatoli Vassiliev et Sergueï Vladimirov Le rire de Platon. Questions à Anatoli Vassiliev [Texte intégral]

Pour une publication sous le titre impertinent: À la caverne!