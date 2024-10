Topiques des Orients et de l’Occident. Comparaisons, circulations, transmissions (revue Topiques)

Appel à participation pour un numéro spécial de la revue Topiques. Études satoriennes https://journals.uvic.ca/index.php/sator/index

et Erudit.org/fr/revues/topiques/ (en cours de déménagement vers OpenEdition Journals)

« Topiques des Orients et de l’Occident » : Comparaisons, circulations, transmissions

La SATOR (Société d’Analyse de la Topique romanesque) projette de consacrer un numéro spécial de sa revue en ligne TOPIQUES. Études satoriennes aux « Topiques d’Orients et d’Occident ». La revue TOPIQUES est consacrée à la publication de recherches sur la topique narrative. Hébergée par l’université de Victoria (et l’Open Journal System), elle est en libre accès et disponible dans Érudit depuis 2021[i] et actuellement en cours de déménagement vers la plateforme OpenEdition. Tous les articles de la revue sont évalués par les pairs (double évaluation à l’aveugle).

Le champ d’analyse de la SATOR, consacré à l’origine à la littérature française d’Ancien Régime, s’est progressivement élargi. L’analyse des configurations narratives récurrentes telle que la SATOR la pratique comporte de fait une composante comparatiste puisque d’innombrables situations topiques au sens satorien du terme[ii] renvoient à des configurations narratives présentes dès l’Antiquité : romans grecs et latins ; récits inclus dans les mythes, sans parler de la dimension inter-médiale – « texte et image » – représentant un très vaste magasin topique où la littérature n'a jamais cessé de puiser.[iii] Si le colloque de Clermont-Ferrand (2005) consacré à la topique de la rencontre dans le roman européen a clairement marqué un tournant comparatiste, la SATOR s’est jusqu’à maintenant assez peu aventurée au-delà des limites de la culture européenne. Mais le travail est engagé[iv] et l’objectif de ce numéro spécial de la revue TOPIQUES (n° 10/2026 ) est de poursuivre sur cette lancée.

Le concept d’Orient au singulier n’ayant d’autre fondement qu’une conception binaire figée et les Orients étant multiples, ce numéro ne pourra couvrir que certains domaines et aspects et c’est pourquoi ce numéro est conçu comme le point de départ d’une série de numéros consacrés à cette thématique. Les domaines que celle-ci peut couvrir sont aussi divers que les potentialités méthodologiques qu’ils contiennent. Il n’y a aucune raison de restreindre les domaines de comparaison à une aire culturelle donnée. Les littératures de l’Inde et les littératures de langue arabe et persane, celles de la Chine, du Japon ou d’autres aires culturelles offrent d’innombrables exemples. Étant donné la nouveauté de la thématique, la double évaluation à l’aveugle sera en effet confiée pour une part à un satorien susceptible de juger la pertinence de l’approche en termes de méthodologie et pour l’autre à un expert comparatiste susceptible d’évaluer la proposition en fonction de sa connaissance de l’aire culturelle étudiée.

Conformément aux orientations récentes de la SATOR, la palette générique peut être multiple (contes, fables, romans, films, séries télévisées, récits historiques, illustrations etc.) et elle l’est d’autant plus qu’il y a de l’intraduisible dans le genre : le ghazal, la maqâma, la qasida, le khabar etc., pour ne prendre que quelques exemples à partir des littératures de langue arabe ou persane, ne correspondent jamais strictement aux catégories génériques occidentales. En revanche, la circulation des textes et les processus de traduction et de migration générique qui l’accompagnent sur la très longue durée offrent une palette infinie d’analyses et de problématiques, permettant de dégager à la fois les différences, les intraduisibles et les appropriations. Et le processus de mondialisation fait de nos jours apparaître de nouveaux phénomènes – il suffit par exemple de penser aux mangas japonais.

Les contributions devront respecter l’approche satorienne de la récurrence topique. C’est pourquoi il est demandé aux contributrices et contributeurs de prendre en compte les fondamentaux de cette méthode dans leur approche (voir note ii).

Les propositions devront être envoyées conjointement aux deux resposables de ce numéro 10 de Topiques.Etudes satoriennes : Jean-Pierre Dubost (dubost.jeanpierre@gmail.com) et Claudine Le Blanc ( claudine.le-blanc@sorbonne-nouvelle.fr) avant le 31.01.2025.

Les retours concernant leur acceptation auront lieu dans les premiers mois de 2025. Les articles devront être soumis au plus tard le 30.09.2025.

Les retours d’évaluation auront lieu dans un délai de six mois, au plus tard le 31.03.2026 et les éventuelles modifications demandées devront être effectuées au plus tard jusqu’au 30 septembre 2026 . La mise en ligne du numéro sur la plateforme d’OpenEdition Journals est prévue pour décembre 2026.

[i] Erudit.org/fr/revues/topiques/

[ii] On trouvera sur le site de la SATOR (https://sator.hypotheses.org) toutes les indications nécessaires sur la méthodologie de l’analyse topique et sur ses multiples enjeux théoriques. Voir notamment le billet de synthèse établi par Jean-Pierre Dubost : « Les outils théoriques de la SATOR : rappel historique », accessible par l’onglet Actualités/Discussions. Le volume 2 de la revue TOPIQUES contient une anthologie d’articles représentatifs de la recherche satorienne sur la longue durée. Voir aussi l’article de Yen-Maï Tran-Gervat et Jean-Pierre Dubost paru dans le n° 14 de la revue Bibliothèque comparatiste (https://sflgc.org/bibliotheque/tran-gervat-yen-mai-et-jean-pierre-dubost-recherche-topique-et-litterature-comparee-un-apercu-de-lhistoire-et-des-perspectives-de-lapproche-critique-de-la-sator/).

[iii] Voir les travaux de Stéphane Lojkine et le site Ut Pictura 18, https://utpictura18.univ-amu.fr/.

[iv] Voir par exemple J.-P. Dubost, « Du Pañcatantra aux ‘fables de Pilpay’. Composition textuelle et transmission culturelle de la topique orientale-occidentale de l’amitié, Topiques, vol. 1. Claudine Le Blanc a présenté en 2021 dans le cadre des Ateliers SATOR une réflexion sur la dimension interculturelle des topoï, fondée sur la circulation d’un topos du premier des [Vingt-Cinq] Contes du vampire ou Vetālapañcaviṃśatikā, contes intégrés dans le grand recueil sanskrit composé au XIe siècle par Somadeva, le Kathāsaritsāgara (Océan des rivières de contes). J.-P. Dubost a consacré sa conférence inaugurale lors du XXIVe colloque de la SATOR aux conditions d’analyse du topos ABANDONNER_ENFANT dans le contexte iranien à partir du Shâh-Nâmeh (Topiques, vol. 7).