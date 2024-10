"Du désarroi. Entre histoire et littérature (XVIIe-XXIe s.)". Conf. de Christian Jouhaud (Lausanne)

Mardi 8 octobre 2024 - 17h15 à 18h30 - Grand public

Château de Dorigny 106

Christian Jouhaud, historien et directeur d’études à l’EHESS, Paris,

« Du désarroi. Entre histoire et littérature (XVIIe-XXIe siècle) »

Conférence donnée dans le cadre des 20 ans de la Formation doctorale interdisciplinaire.

—

Programme

17h00: Accueil

17h15: Conférence

Christian Jouhaud, historien et directeur d’études à l’EHESS, Paris, «Du désarroi. Entre histoire et littérature (XVIIe-XXIe siècle)»

18h30: Entretien

Anne Bielman, professeure d’histoire ancienne et ancienne doyenne de la Faculté des lettres, Marta Caraion, Jérôme Meizoz et Alberto Roncaccia, membres du Collège directorial de la FDi

19h00: Témoignages d’ancien·ne·s doctorant·e·s

Jenny Ponzo, docteure de l’UNIL et professeure de philosophie et de théories des langues à l’Université de Turin et

Helder Mendes Baio, docteur de l’UNIL et assistant docteur de littérature française à l’Université de Berne.

19h30: Apéritif dinatoire.