Migration et mémoire familiale dans les littératures francophones (Le Cap, Afrique du Sud)

« Migration et mémoire familiale dans les littératures francophones »

39e Congrès international du CIÉF au Cap, en Afrique du Sud, du 9 au 15 juin 2025, « Circulation(s) »

Les migrations, qu’elles soient volontaires ou forcées, redéfinissent les dynamiques familiales en modifiant les trajectoires de vie et en reconfigurant la transmission de la mémoire à travers les générations. Dans les familles diasporiques, les récits se transforment en vecteurs de mémoire transnationale, traversant et redéfinissant les frontières géographiques, culturelles et temporelles. Ces mémoires, souvent fragmentées, témoignent de récits de résilience, mais aussi de silences, d’effacements ou de réinventions.

Les romans francophones tels que La mémoire délavée de Nathacha Appanah, Le livre d’Emma de Marie-Célie Agnant et Ru de Kim Thuy explorent ces dynamiques complexes, illustrant la manière dont les familles migrantes naviguent entre passé et présent, continuité et rupture. Ces textes révèlent les tensions entre mémoire individuelle et collective dans un contexte diasporique marqué par le déplacement et l’exil. Les héritages du colonialisme pèsent lourdement sur ces histoires familiales, souvent fragmentées et réécrites au gré des mobilités et des effacements historiques.

Dans le cadre du thème « Circulation(s) » du congrès 2025 du CIÉF, cet appel à communication vise à examiner les répercussions des mobilités sur la mémoire familiale dans les littératures francophones. Comment les récits de migration contribuent-ils à la construction des identités collectives ? Comment les diasporas, à travers leurs productions littéraires, artistiques et culturelles, préservent-elles, réinventent-elles ou questionnent-elles ces mémoires en mouvance ? Quels sont les effets du (post)colonialisme sur la diaspora, et comment les auteurs se redéfinissent-ils face à une histoire souvent réprimée ou lobotomisée ?

Les contributions sont invitées à explorer, sans s’y limiter, les thèmes suivants :

Transmission intergénérationnelle des récits migratoires

Mémoire individuelle et collective au sein des familles diasporiques

Représentations littéraires et artistiques des mémoires familiales et des migrations

Impact des migrations contemporaines et historiques sur les récits familiaux

Stratégies culturelles et symboliques pour préserver la mémoire au sein des communautés migrantes

Nous encourageons des approches interdisciplinaires et critiques, ancrées dans les réalités spécifiques des communautés francophones et tenant compte des enjeux historiques, politiques et culturels qui façonnent ces mémoires.

Soumission des propositions :

Veuillez soumettre un résumé de 300 mots avant le 15 octobre 2024 à pb.miller@unb.ca et joel_akinwumi@sfu.ca