Chloé Chaudet, José Luís Jobim et Jean Marc-Moura (dir.), Questions comparatistes, vues du Sud

Un premier aperçu des questionnements et analyses qui ont animé le 44e congrès de la Société Française de Littérature Générale et Comparée qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand en juin dernier (congrès intitulé "Littératures et mondialisation"), et qui donneront lieu à d'autres sommaires.

Lire l'ouvrage en ligne au format pdf…

—

Sommaire

Introduction (Chloé CHAUDET, José Luís JOBIM, Jean-Marc MOURA)

National par traduction (Nabil ARAÚJO)

« Atlantique noir », « littérature mondiale » et « musiques noires » dans la littérature : penser les circulations transatlantiques par la référence musicale (Marion COSTE)

Pour une histoire (vraiment) mondiale de la littérature française : les écrivains français à Mexico (1941-1948) (Guillaume BRIDET)

Quand le Nord est le Sud : le comparatisme vu de l’Amazonie brésilienne (Fábio Almeida de CARVALHO, Fernando Simplício dos SANTOS, Roberto MIBIELLI, Sheila Praxedes Pereira CAMPOS)

Map of the New World. La poésie archipélique de Derek Walcott comme pensée engagée d’une littérature mondialisée (Franck COLLIN)

Comparaison Sud-Sud – Comparaison du « reste » au-delà de l’Ouest (Theo D’HAEN)

Littérature chinoise et Weltliteratur : histoire littéraire et identité nationale (Qingpeng HE)

L’éclosion de la literatura negra au Brésil et son regard vers l’Afrique (Christian DUTILLEUX)

Comparaison des littératures du Sud global (Waïl S. HASSAN)

L’afro-fantasy – Une entrée dans la littérature vraiment générale (Abdoulaye IMOROU)

Comparatisme : un point de vue du Sud (José Luís JOBIM)

Gilberto Freyre et la transculturation : appropriation et transformation de l’art européen en Amérique latine (Rogério LIMA)

La question du canon littéraire et le cas brésilien (Roberto Acízelo de SOUZA)

La représentation urbaine dans des fictions du « Sud » global (François WEIGEL)

La World Literature, une découverte (Longxi ZHANG)

Sur les auteur.es

Index