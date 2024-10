Varia de la revue Romanesques (Classiques Garnier)

La revue Romanesques, semestrielle, a pour vocation d'explorer la notion de romanesque, à la croisée des interrogations sur la fiction, la lecture, l'histoire littéraire et la théorie des genres. Elle publie des dossiers thématiques et comprend également une rubrique varia ouverte aux approches du romanesque du XVIIe au XXIe siècle dans les ères francophones ou non francophones. Les contributions pourront s’inscrire dans les axes suivants (dont la liste est, bien sûr, non exhaustive ):

*Rhétorique et poétique du romanesque (intrigue, espace et temps, personnages, valeurs)

*Lecture et effets du roman, du romanesque (les émotions, l’expérience romanesque)

*le romanesque hors du roman, approche intermédiale du romanesque (poésie, théâtre, opéra, arts)

Peuvent être soumis au comité de rédaction des articles entièrement rédigés ou des projets d’article comprenant a minima un titre, une demi-page de présentation et quelques lignes bio-bibliographiques, avant le 30 novembre 2024

Contact : romanesques-revue@u-picardie.fr